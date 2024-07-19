Глава МЧС Крыма уволил помощника, задержанного за езду без прав
Глава МЧС Крыма Садаклиев уволил своего помощника за езду без прав
Ингмар Левчик. Обложка © VK / Ингмар Левчик
Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев уволил своего помощника Ингмара Левчика после того, как его задержали за езду без водительского удостоверения. По словам министра, соответствующий указ уже издан.
"Принято решение о расторжении с ним трудовых отношений", — написал Садаклиев в телеграм-канале.
По данным "Mash на волне", Левчика на Range Rover поймали 17 июля в Симферополе. Экс-чиновник так возмущался задержанию, что грозился уволить правоохранителей. Теперь он рискует получить 15 суток административного ареста. В 2023 году его лишили прав за езду под барбитуратами.
Интересна персона и матери Левчика — Натальи Лапшиной. Её сняли с должности главы администрации Мирновского сельского поселения за махинации с землёй.
Ранее в Хабаровском крае задержали чиновника, который фиктивно трудоустроил более 50 лесных пожарных. Ущерб от его действий превысил 30 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".