Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певцу Ярославу Дронову, известному как SHAMAN. Об этом стало известно из соответствующего указа, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее SHAMAN признался, что имеет проблемы со слухом из-за перенесённого отита. Исполнитель до сих пор испытывает проблемы со здоровьем, однако ему приходится адаптироваться, ведь профессия певца требует от человека иметь серьёзный диапазон слуха.