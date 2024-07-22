Путин присвоил певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России
Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / Shaman
Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певцу Ярославу Дронову, известному как SHAMAN. Об этом стало известно из соответствующего указа, опубликованного на портале правовой информации.
"Присвоить почётные звания: заслуженный артист Российской Федерации <…> Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)", — говорится в сообщении.
Ранее SHAMAN признался, что имеет проблемы со слухом из-за перенесённого отита. Исполнитель до сих пор испытывает проблемы со здоровьем, однако ему приходится адаптироваться, ведь профессия певца требует от человека иметь серьёзный диапазон слуха.