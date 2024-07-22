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22 июля, 04:30

Shaman назвал себя катализатором выхода Байдена из предвыборной гонки

Shaman связал концерт у Посольства США с выходом Байдена из предвыборной гонки

Президент Америки Джо Байден покинул предвыборную гонку после концерта, который состоялся у Посольства США в Москве. Об этом в телеграм-канале рассказал певец Shaman (Ярослав Дронов).

"Родные, мы спели "Я РУССКИЙ" в Посольстве США. Байден снялся с президентской гонки. Служу России!" — подчеркнул Shaman.

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Напомним, в минувшую пятницу в Москве, у здания американского посольства на площади ДНР, состоялся митинг-концерт Shaman. Мероприятие прошло в знак несогласия с решением YouTube о блокировке российских пользователей, в том числе и его личного канала. В воскресенье Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки.

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Telegram / SHAMAN

Анатолий Симоненко
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