Shaman назвал себя катализатором выхода Байдена из предвыборной гонки

Президент Америки Джо Байден покинул предвыборную гонку после концерта, который состоялся у Посольства США в Москве. Об этом в телеграм-канале рассказал певец Shaman (Ярослав Дронов).

Напомним, в минувшую пятницу в Москве, у здания американского посольства на площади ДНР, состоялся митинг-концерт Shaman. Мероприятие прошло в знак несогласия с решением YouTube о блокировке российских пользователей, в том числе и его личного канала. В воскресенье Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки.