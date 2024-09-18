Путин по ВКС проводит встречу с избранными главами регионов
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с избранными главами регионов. Как подчеркнул глава государства, прошедшие с 6 по 8 сентября выборы были честными и конкурентными.
Встреча Путина с избранными главами регионов. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и, что имеет особое значение, при высокой, причём самой высокой за всю историю проведения Единого дня голосования, явке. Наши граждане знают, понимают, насколько это важно — участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня», — сказал президент.
Глава государства также обратил внимание на современную организацию выборов. По словам российского лидера, использование цифровых технологий позволяют сделать процесс голосования максимально удобным для граждан.
Ранее стало известно, что на сентябрьских выборах проголосовали свыше 27 млн россиян. Такие данные привела председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Победу по итогам голосования одержали все действующие главы регионов и врио.
Telegram / Кремль. Новости