Путин по ВКС проводит встречу с избранными главами регионов

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с избранными главами регионов. Как подчеркнул глава государства, прошедшие с 6 по 8 сентября выборы были честными и конкурентными.

«Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и, что имеет особое значение, при высокой, причём самой высокой за всю историю проведения Единого дня голосования, явке. Наши граждане знают, понимают, насколько это важно — участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня», — сказал президент.