Политолог назвала три главных тренда прошедших выборов

Этот год в России по праву можно назвать электоральным. Помимо прошедших в марте президентских выборов, в 83 регионах недавно завершились тысячи избирательных кампаний.

В беседе с Life.ru политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева отметила, что политическая система РФ в условиях глобальной турбулентности показала не только устойчивость, но и прогресс: в среднем по стране уровень явки на губернаторских выборах вырос на 6%. Это значит, что россияне начинают больше интересоваться окружающей их действительностью и хотят влиять на принятие политических решений.

При этом фиксируются некоторые тренды в политических предпочтениях россиян. Так, эксперт подчеркнула, что бенефициаром региональных кампаний-2024 стала партия «Единая Россия».

«Партия увеличила число мандатов в Хабаровском крае — ранее одном из наиболее протестных регионов страны. Это свидетельствует об окончательном сломе тренда на оппозиционность в регионе. Электоральный успех одержала партия и на выборах в столичный парламент. Что примечательно, ни одного кандидата от партии «Яблоко» в Мосгордуму не прошло. Сложно было представить такой расклад ещё пять лет назад», — заявила Косарева.

Кроме того, «Единая Россия» провела в региональные органы власти более 80% от выдвинутых кандидатов-участников СВО. Это говорит о росте «политического спроса» на представленность новой элиты в государственном управлении, подчеркнула политолог. Она заметила, что партии левого толка, несмотря на подготовленную санкциями плодотворную почву для социалистических инициатив, не сумели «оседлать повестку» и теряют свои позиции.

«Так, например, КПРФ только в пяти регионах заняла второе место, а «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), традиционно имеющая сильные позиции в муниципалитетах Санкт-Петербурга, суммарно потеряла с предыдущих выборов 2019 года 96 мандатов», — уточнила собеседница Life.ru