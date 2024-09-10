Политолог назвала три главных тренда прошедших выборов
Эксперт Косарева: «Единая Россия» стала бенефициаром региональных кампаний-2024
Этот год в России по праву можно назвать электоральным. Помимо прошедших в марте президентских выборов, в 83 регионах недавно завершились тысячи избирательных кампаний.
В беседе с Life.ru политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Анна Косарева отметила, что политическая система РФ в условиях глобальной турбулентности показала не только устойчивость, но и прогресс: в среднем по стране уровень явки на губернаторских выборах вырос на 6%. Это значит, что россияне начинают больше интересоваться окружающей их действительностью и хотят влиять на принятие политических решений.
При этом фиксируются некоторые тренды в политических предпочтениях россиян. Так, эксперт подчеркнула, что бенефициаром региональных кампаний-2024 стала партия «Единая Россия».
«Партия увеличила число мандатов в Хабаровском крае — ранее одном из наиболее протестных регионов страны. Это свидетельствует об окончательном сломе тренда на оппозиционность в регионе. Электоральный успех одержала партия и на выборах в столичный парламент. Что примечательно, ни одного кандидата от партии «Яблоко» в Мосгордуму не прошло. Сложно было представить такой расклад ещё пять лет назад», — заявила Косарева.
Кроме того, «Единая Россия» провела в региональные органы власти более 80% от выдвинутых кандидатов-участников СВО. Это говорит о росте «политического спроса» на представленность новой элиты в государственном управлении, подчеркнула политолог. Она заметила, что партии левого толка, несмотря на подготовленную санкциями плодотворную почву для социалистических инициатив, не сумели «оседлать повестку» и теряют свои позиции.
«Так, например, КПРФ только в пяти регионах заняла второе место, а «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), традиционно имеющая сильные позиции в муниципалитетах Санкт-Петербурга, суммарно потеряла с предыдущих выборов 2019 года 96 мандатов», — уточнила собеседница Life.ru
По её словам, в целом прошедшие выборы показали поддержку гражданами президента РФ и его команды в лице избранных губернаторов и партии власти.
Ранее стало известно, что на сентябрьских выборах проголосовали свыше 27 млн россиян. Такие данные привела председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Победу по итогам голосования одержали все действующие главы регионов и врио.
Life.ru