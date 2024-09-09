Политолог объяснил, как выборы влияют на повестку и идеологические тренды

Выборы в России всегда определяют рамку, повестку, а также идеологические тренды. Люди видят надежду в действующем российском лидере Владимире Путине. Об этом заявил глава научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в рамках стартовавшего круглого стола «Выборы-2024: основные итоги» на платформе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Выборы в этом году были двойные: выборы президента и выборы в единый день голосования. Это чрезвычайно важно, потому что президентские выборы всегда определяют рамку, повестку, многие идеологические тренды. Определяющей остаётся роль лидера, потому что созданная политическая система позволяет гармонично реализоваться разным субъектам с учётом этой роли лидера. Люди видят во Владимире Путине надежду», — отметил он.

Чеснаков подчеркнул, что выборы выявили несколько важных обстоятельств, которые нужно зафиксировать. Во-первых, система доказала, что может эффективно действовать в условиях нормальности. Во-вторых, удалось подтвердить чувствительность системы: акторы и участники выборов внимательны к запросам избирателей и политической повестке, что было видно по тому, как они реагировали на разные поступающие сигналы.

В-третьих, продолжил глава научного совета, избирательная система эффективна с точки зрения её участников. По итогам выборов в регионах видно, что в России есть политические партии, которые готовы конкурировать, завоёвывать доверие избирателей и побеждать. Это говорит о том, что система прозрачна и эффективна.