ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

На выборах проголосовали более 27 млн россиян

Памфилова сообщила, что в Едином дне голосования поучаствовали 27 млн россиян

9 сентября, 09:52
Выборы в РФ. Обложка © Life.ru

Выборы в РФ. Обложка © Life.ru

В России участие в выборах с 6 по 8 сентября приняли 27 миллионов человек. Такие данные привела председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, подводя предварительные итоги избирательного процесса в информационном центре ЦИК.

«У нас были проведены свыше 4 тысяч избирательных кампаний разного уровня и разного характера, приняли участие в этом более 27 миллиона избирателей», — уточнила она.

В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на российские выборы
В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на российские выборы

Также в ЦИК сообщили, что в 18 из 21 регионов РФ, где проходили выборы губернаторов, завершилась обработка 100% бюллетеней. Победу по итогам голосования одержали все действующие главы регионов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!