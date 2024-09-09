На выборах проголосовали более 27 млн россиян Памфилова сообщила, что в Едином дне голосования поучаствовали 27 млн россиян 9 сентября, 09:52 Выборы в РФ. Обложка © Life.ru

В России участие в выборах с 6 по 8 сентября приняли 27 миллионов человек. Такие данные привела председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, подводя предварительные итоги избирательного процесса в информационном центре ЦИК.

«У нас были проведены свыше 4 тысяч избирательных кампаний разного уровня и разного характера, приняли участие в этом более 27 миллиона избирателей», — уточнила она.

Также в ЦИК сообщили, что в 18 из 21 регионов РФ, где проходили выборы губернаторов, завершилась обработка 100% бюллетеней. Победу по итогам голосования одержали все действующие главы регионов.

Авторы Татьяна Миссуми