ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 09:36

В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на российские выборы

Песков: Запад пытался повлиять на ход ЕДГ, но сделать это не удалось

Запад пытался повлиять на выборы в России, однако политический ландшафт РФ страхуют от иностранного воздействия, поэтому голосование в рамках ЕДГ прошло без происшествий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

«Очевидно, что попытки из-за рубежа оказать влияние на наш внутриполитический ландшафт принимаются. И в электронном виде и ином. Но благодаря заранее применявшимся мерам на эти силы из-за границы, мы страхуем наш политландшафт от иностранного влияния», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что прошедшие 6–8 сентября выборы прошли образцово, прозрачно, понятно и соответствовали всем правилам.

Действующие главы 21 региона России одержали победы на прошедших выборах
Действующие главы 21 региона России одержали победы на прошедших выборах

Ранее член Центризбиркома Игорь Борисов заявил, что с 5 сентября количество DDoS-атак на информационные ресурсы ЦИК составило 200 тысяч. Как подчеркнул зампред Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов, система электронного голосования в столице 266 раз подвергалась кибератакам, все они были отражены.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Единый день голосования — 2024
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров