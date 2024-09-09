В Кремле заявили о попытках Запада повлиять на российские выборы
Песков: Запад пытался повлиять на ход ЕДГ, но сделать это не удалось
Запад пытался повлиять на выборы в России, однако политический ландшафт РФ страхуют от иностранного воздействия, поэтому голосование в рамках ЕДГ прошло без происшествий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
«Очевидно, что попытки из-за рубежа оказать влияние на наш внутриполитический ландшафт принимаются. И в электронном виде и ином. Но благодаря заранее применявшимся мерам на эти силы из-за границы, мы страхуем наш политландшафт от иностранного влияния», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что прошедшие 6–8 сентября выборы прошли образцово, прозрачно, понятно и соответствовали всем правилам.
Ранее член Центризбиркома Игорь Борисов заявил, что с 5 сентября количество DDoS-атак на информационные ресурсы ЦИК составило 200 тысяч. Как подчеркнул зампред Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов, система электронного голосования в столице 266 раз подвергалась кибератакам, все они были отражены.
Life.ru