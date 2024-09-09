Запад пытался повлиять на выборы в России, однако политический ландшафт РФ страхуют от иностранного воздействия, поэтому голосование в рамках ЕДГ прошло без происшествий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

«Очевидно, что попытки из-за рубежа оказать влияние на наш внутриполитический ландшафт принимаются. И в электронном виде и ином. Но благодаря заранее применявшимся мерам на эти силы из-за границы, мы страхуем наш политландшафт от иностранного влияния», — сказал Песков.