Действующие главы 21 региона России одержали победы на прошедших выборах

В 18 из 21 регионов РФ, где проходили выборы губернаторов, завершилась обработка 100% бюллетеней. Победу по итогам голосования одержали все действующие главы регионов, гласит статистика ЦИК.

Наибольшую поддержку получил губернатор Курганской области Вадим Шумков, которого выбрали 85,16% электората. Следом за ним с результатом 82,27% расположился глава Забайкальского края Александр Осипов. Симпатией от четырёх из пяти избирателей также могут похвастать лидеры Челябинской области Алексей Текслер (81,28%), Липецкой области Игорь Артамонов (81,16%), Хабаровского края Дмитрий Демешин (81,03%), Сахалинской области Валерий Лимаренко (80,79%) и глава Башкирии Радий Хабиров (80,21%).

Главу Республики Калмыкия Бату Хасикова поддержали 79,95% жителей региона, действующего главу Ставрополья Владимира Владимирова — 79,61% жителей, врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева — 79,56%, а исполняющего обязанности лидера Кемеровской области Илью Середюка — 78,38%. Совсем рядом по уровню единения с народом оказались губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин (78,17%) и глава Оренбуржья Денис Паслер (78,14%), следом закрепились врио главы Калининградской области Алексей Беспрозванных (76,55%), врио главы Республики Алтай Андрей Турчак (74,09%) и действующий губернатор Мурманской области Андрей Чибис, которого выбрали 73,99% электората.