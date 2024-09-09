Песков анонсировал традиционную встречу Путина с избранными главами регионов

Президент РФ Владимир Путин не станет изменять традициям и проведёт встречу с избранными главами российских регионов, которые определятся после завершения подсчёта голосов. Дата мероприятия будет назначена позже, проинформировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

«Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим, когда», — приводит его слова РИА «Новости».