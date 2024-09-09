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Регион
9 сентября, 02:43

Песков анонсировал традиционную встречу Путина с избранными главами регионов

Президент РФ Владимир Путин не станет изменять традициям и проведёт встречу с избранными главами российских регионов, которые определятся после завершения подсчёта голосов. Дата мероприятия будет назначена позже, проинформировал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

«Традиционно она проходит, будет и на этот раз. Мы сообщим, когда», — приводит его слова РИА «Новости».

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Напомним, что выборы глав регионов состоялись в 21 субъекте России с 6 по 8 сентября. Действующие губернаторы и исполняющие обязанности руководителей субъектов уверенно лидируют в голосовании, а некоторые чиновники и вовсе уже празднуют победу, опередив соперников после обработки 100% бюллетеней.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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