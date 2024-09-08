СПЧ: Выборы в субъектах РФ состоялись, избирательные права граждан не нарушены
Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подвёл итоги Единого дня голосования-2024. Временная рабочая группа СПЧ по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) констатировала, что выборы в РФ состоялись и прошли без существенных нарушений.
За время голосования эксперты МРГ СПЧ посетили порядка 200 избирательных участков, координировали работу центров общественного наблюдения, следили за применением системы электронного голосования и за обеспечением безопасности электората. На основании личного контроля членов группы совет признаёт минувшие выборы удачными.
«Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьёзно повлиять на результаты голосования, а избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с действующим законодательством», — подытожили в СПЧ.
Попытки помешать проведению голосования фиксировались в основном со стороны Запада, сообщили ранее в Госдуме. Информационные ресурсы ЦИК 200 тысяч раз подвергались хакерским атакам. Однако ничто не помешало россиянам сделать свой выбор, показав высокую явку.
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