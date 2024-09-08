СПЧ: Выборы в субъектах РФ состоялись, избирательные права граждан не нарушены

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) подвёл итоги Единого дня голосования-2024. Временная рабочая группа СПЧ по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) констатировала, что выборы в РФ состоялись и прошли без существенных нарушений.

За время голосования эксперты МРГ СПЧ посетили порядка 200 избирательных участков, координировали работу центров общественного наблюдения, следили за применением системы электронного голосования и за обеспечением безопасности электората. На основании личного контроля членов группы совет признаёт минувшие выборы удачными.