ЦИК: Явка на платформе дистанционного электронного голосования составила 90%

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова оценила эффективность системы дистанционного электронного голосования на основе промежуточных результатов выборов. Выступая в рамках брифинга в инфоцентре ЦИК, она подчеркнула, что явка на федеральной платформе достигла высоких значений.

«Мы видим, что всё-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что избиратели осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90% — высокая явка», — отметила Памфилова.