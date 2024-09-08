ЦИК: Явка на платформе дистанционного электронного голосования составила 90%
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова оценила эффективность системы дистанционного электронного голосования на основе промежуточных результатов выборов. Выступая в рамках брифинга в инфоцентре ЦИК, она подчеркнула, что явка на федеральной платформе достигла высоких значений.
«Мы видим, что всё-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что избиратели осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90% — высокая явка», — отметила Памфилова.
Ранее ведущие отечественные эксперты пришли к выводу, что избирательная система РФ — одна из самых передовых в мире. Отличительной особенностью электорального процесса стала возросшая цифровизация. Российским опытом даже заинтересовались европейские государства, в частности — Германия.
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