В Германии захотели воспользоваться российским опытом проведения ДЭГ
Депутат Зингер: Электронное голосование снизило бы уровень бюрократии в ФРГ
Если бы Германия ввела систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), это ускорило бы процедуру выборов. Такое мнение озвучил "Известиям" депутат земельного парламента Баварии Ульрих Зингер — иностранный электоральный эксперт на президентских выборах в России.
"Сейчас в Германии можно голосовать удалённо, но только по обычной почте. Конечно, это занимает много времени, и это неудобно", — объяснил парламентарий.
По его словам, электронная система снизила бы уровень бюрократии в стране. Зингер, однако, считает, что сегодня в Германии такой сервис, как "Госуслуги", невозможен, ведь даже интернет-связь иногда плохо работает.
Life.ru ранее писал, что явка на онлайн-голосование на президентских выборах в России составила 94%. По словам министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, такие данные являются рекордным показателем за всё время использования системы. Только в Москве проголосовало около 3,7 миллиона человек.
ТАСС / Егор Алеев