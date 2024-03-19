В Германии захотели воспользоваться российским опытом проведения ДЭГ

Если бы Германия ввела систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), это ускорило бы процедуру выборов. Такое мнение озвучил "Известиям" депутат земельного парламента Баварии Ульрих Зингер — иностранный электоральный эксперт на президентских выборах в России.

"Сейчас в Германии можно голосовать удалённо, но только по обычной почте. Конечно, это занимает много времени, и это неудобно", — объяснил парламентарий.

По его словам, электронная система снизила бы уровень бюрократии в стране. Зингер, однако, считает, что сегодня в Германии такой сервис, как "Госуслуги", невозможен, ведь даже интернет-связь иногда плохо работает.