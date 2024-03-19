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19 марта, 00:21

В Германии захотели воспользоваться российским опытом проведения ДЭГ

Депутат Зингер: Электронное голосование снизило бы уровень бюрократии в ФРГ

Если бы Германия ввела систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), это ускорило бы процедуру выборов. Такое мнение озвучил "Известиям" депутат земельного парламента Баварии Ульрих Зингер — иностранный электоральный эксперт на президентских выборах в России.

"Сейчас в Германии можно голосовать удалённо, но только по обычной почте. Конечно, это занимает много времени, и это неудобно", — объяснил парламентарий.

По его словам, электронная система снизила бы уровень бюрократии в стране. Зингер, однако, считает, что сегодня в Германии такой сервис, как "Госуслуги", невозможен, ведь даже интернет-связь иногда плохо работает.

Ресурсы ДЭГ подверглись масштабным кибератакам на выборах президента России
Ресурсы ДЭГ подверглись масштабным кибератакам на выборах президента России

Life.ru ранее писал, что явка на онлайн-голосование на президентских выборах в России составила 94%. По словам министра цифрового развития РФ Максута Шадаева, такие данные являются рекордным показателем за всё время использования системы. Только в Москве проголосовало около 3,7 миллиона человек.

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ТАСС / Егор Алеев

Лариса Сафронова
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