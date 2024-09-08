Роскомнадзор засёк 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ 8 сентября, 14:55 Выборы в России. Обложка © Life.ru

В России с начала года произошло 167 аварийных ситуаций на сетях связей и 222 DDoS-атаки на сервисы Департамента информационных технологий (ДИП) Москвы и дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время подготовки к выборам. Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев на сессии «Электоральная безопасность в Интернете» в ЦИК РФ.

«В период подготовки и проведения выборных кампаний зафиксировано 167 аварийных ситуаций на сетях связей, обеспечивающих работу избирательных кампаний всех уровней. Приняты меры реагирования. Также нами зафиксировано 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК Москвы и ДЭГ», — отметил он.

Зайцев добавил, что в совокупности DDoS-атаки длились 3 часа 42 минуты. Чтобы защититься от подобных инцидентов на голосовании, Роскомнадзор вёл круглосуточный мониторинг работы всех систем.

Ранее зампред Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов заявил, что система электронного голосования в столице 266 раз подвергалась кибератакам, все они были отражены.

Авторы Татьяна Миссуми