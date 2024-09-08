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Регион
8 сентября, 13:47

В России за всё время выборов подтвердился лишь один факт нарушения агитации

28 регионов прислали сообщения в ЦИК о возможных нарушениях касательно вопросов агитации и информирования во время региональных и муниципальных выборов, однако подтвердился лишь один такой случай. Со слов секретаря Центризбиркома РФ Натальи Будариной, по факту произошедшего составили протокол об административном правонарушении.

«Говоря об обращениях по вопросам агитации и информирования, вот на текущих кампаниях сообщения о возможных нарушениях поступили к нам только из 28 регионов. Из них подтвердился лишь один факт нарушения, региональной комиссией был составлен протокол об административном правонарушении», — сообщила Бударина на брифинге.

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Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что выборы по всей стране проходят в штатном режиме, несмотря на стремление отдельных депутатов партий каким-либо образом вмешаться в процесс. По её словам, некоторые трудности также создают прозападные оппоненты.

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Life.ru

Владимир Озеров
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