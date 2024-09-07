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Регион
7 сентября, 17:45

Супруги Рыжковы из Курской области отметили золотую свадьбу на выборах

Виталий Иванович и Нина Алексеевна Рыжковы. Обложка © Предоставлено Life.ru

Виталий Иванович и Нина Алексеевна Рыжковы. Обложка © Предоставлено Life.ru

Ровно 50 лет назад супруги Виталий Иванович и Нина Алексеевна Рыжковы из посёлка Горшечное Курской области заключили свой брак. Сегодня, в день золотой свадьбы, юбиляры пошли в избирательный участок, чтобы выбрать губернатора. Члены комиссии, одними из первых поздравили супружескую пару с годовщиной.

Виталий Иванович и Нина Алексеевна Рыжковы. Обложка © Предоставлено Life.ru

Виталий Иванович и Нина Алексеевна Рыжковы. Обложка © Предоставлено Life.ru

«Мы всегда принимали участие в голосовании. А уж сейчас, когда в области такая непростая ситуация, тем более надо законно выбрать губернатора. Так что у нас даже вопрос не стоял голосовать или нет. Конечно, голосовать!», — считают Виталий Иванович и Нина Алексеевна.

Долина впервые вышла в свет после истории с мошенничеством, посетив избирательный участок
Долина впервые вышла в свет после истории с мошенничеством, посетив избирательный участок

Напомним, что с 6 по 8 сентября в России проходят выборы. Граждане избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. В ЦИК сообщили, что голосование в стране идёт в штатном режиме. Курская область стала одним из самых активных регионов на выборах. Как сообщила председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова, явка превысила 50%.

Александра Мышляева
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