Супруги Рыжковы из Курской области отметили золотую свадьбу на выборах

Ровно 50 лет назад супруги Виталий Иванович и Нина Алексеевна Рыжковы из посёлка Горшечное Курской области заключили свой брак. Сегодня, в день золотой свадьбы, юбиляры пошли в избирательный участок, чтобы выбрать губернатора. Члены комиссии, одними из первых поздравили супружескую пару с годовщиной.

«Мы всегда принимали участие в голосовании. А уж сейчас, когда в области такая непростая ситуация, тем более надо законно выбрать губернатора. Так что у нас даже вопрос не стоял голосовать или нет. Конечно, голосовать!», — считают Виталий Иванович и Нина Алексеевна.