Супруги Рыжковы из Курской области отметили золотую свадьбу на выборах
Виталий Иванович и Нина Алексеевна Рыжковы. Обложка © Предоставлено Life.ru
Ровно 50 лет назад супруги Виталий Иванович и Нина Алексеевна Рыжковы из посёлка Горшечное Курской области заключили свой брак. Сегодня, в день золотой свадьбы, юбиляры пошли в избирательный участок, чтобы выбрать губернатора. Члены комиссии, одними из первых поздравили супружескую пару с годовщиной.
Виталий Иванович и Нина Алексеевна Рыжковы. Обложка © Предоставлено Life.ru
«Мы всегда принимали участие в голосовании. А уж сейчас, когда в области такая непростая ситуация, тем более надо законно выбрать губернатора. Так что у нас даже вопрос не стоял голосовать или нет. Конечно, голосовать!», — считают Виталий Иванович и Нина Алексеевна.
Напомним, что с 6 по 8 сентября в России проходят выборы. Граждане избирают глав 21 региона, а также депутатов законодательных органов государственной власти в 13 субъектах. В ЦИК сообщили, что голосование в стране идёт в штатном режиме. Курская область стала одним из самых активных регионов на выборах. Как сообщила председатель избирательной комиссии региона Татьяна Малахова, явка превысила 50%.