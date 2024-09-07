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7 сентября, 12:43

Долина впервые вышла в свет после истории с мошенничеством, посетив избирательный участок

Лариса Долина проголосовала на выборах в Москве и рассказала о ходе следствия

Певица Лариса Долина впервые после истории с мошенниками вышла в свет. Она появилась на избирательном участке в Москве, чтобы отдать проголосовать на выборах в столичную городскую думу.

Лариса Долина пришла на избирательный участок. Видео © Telegram / 360.ru

Артистку заметили на участке по адресу Зубовский бульвар, дом 5, корпус 1. В разговоре с журналистами Долина отметила, что предпочитает голосовать по старинке, поэтому вариант электронного голосования не для неё.

«Жила в Советском Союзе, просто привыкла так. Очень доброжелательная атмосфера, всё хорошо», — отметила певица в беседе с 360.ru.

Кроме того, Долина прокомментировала ситуацию с квартирой, которую её заставили продать мошенники. По словам артистки, детали дела она не может разглашать в интересах следствия, При этом певица подчеркнула, что правоохранители разбираются в случившемся.

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Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица сама продала элитную квартиру в Москве и перевела на счета неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб, 200 млн рублей. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Новой собственницей жилья стала 34-летняя мать-одиночка. Долина же через суд пытается признать сделку о продаже недействительной. Если её требования удовлетворят, то она получит жильё назад, но при этом должна будет возместить 112 млн рублей покупательнице.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Александра Мышляева
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