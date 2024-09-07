Долина впервые вышла в свет после истории с мошенничеством, посетив избирательный участок

Певица Лариса Долина впервые после истории с мошенниками вышла в свет. Она появилась на избирательном участке в Москве, чтобы отдать проголосовать на выборах в столичную городскую думу.

Лариса Долина пришла на избирательный участок. Видео © Telegram / 360.ru

Артистку заметили на участке по адресу Зубовский бульвар, дом 5, корпус 1. В разговоре с журналистами Долина отметила, что предпочитает голосовать по старинке, поэтому вариант электронного голосования не для неё.

«Жила в Советском Союзе, просто привыкла так. Очень доброжелательная атмосфера, всё хорошо», — отметила певица в беседе с 360.ru.