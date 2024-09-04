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4 сентября, 07:55

«Это бред»: Юрист счёл пиаром просьбу Долиной обеспечить ей госзащиту из-за мошенников

Юрист Соловьёв назвал пиаром просьбу Долиной обеспечить ей госзащиту

Закон о госзащите предполагает предоставление свидетелю или потерпевшему мер безопасности от личной охраны до смены личности, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв, комментируя просьбу певицы Ларисы Долиной предоставить ей государственную защиту из-за угроз мошенников.

При этом эксперт подчеркнул, что народная артистка России может добровольно заключить соглашение с Росгвардией на коммерческой основе, а не просить охрану у государства. Иначе ей придётся соблюдать все требования безопасности. Например, если звезде скажут не идти на концерт, значит, она не сможет пойти, отметил юрист.

В то же время специалист заявил, что мошенники реально не могут что-то сделать Долиной, а её просьбу предоставить госзащиту назвал пиаром и бредом.

«То, что сейчас она испытывает психологическое воздействие, я даже не сомневаюсь. <…> Но вот она просит УВД, что они пост поставят у её квартиры… Ну это же бред», — подчеркнул Соловьёв в беседе с 360.ru.

Опубликовано полное отчаяния аудиосообщение Ларисы Долиной, когда она поняла, что стала жертвой мошенников
Опубликовано полное отчаяния аудиосообщение Ларисы Долиной, когда она поняла, что стала жертвой мошенников

При этом звёздный адвокат Сергей Жорин полагает, что правоохранительные органы не дадут артистку в обиду. Однако он сомневается, что Долина сможет вернуть себе квартиру, потому что аналогичные случаи показывают обратное.

«Я могу сказать, что в большинстве аналогичных ситуаций, когда тот или иной случай не является медийным, покупателя признают добросовестным и у него остаётся квартира», отметил юрист в интервью порталу «Страсти».

Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица сама продала элитную квартиру в Москве и перевела на счета неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб, 200 млн рублей. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Новой собственницей жилья знаменитости стала 34-летняя мать-одиночка. Ранее Долина через суд попыталась признать сделку о продаже недействительной. Если её требования удовлетворят, то она получит жильё назад, но при этом должна будет возместить 112 млн рублей покупательнице. А накануне Лариса Долина попросила госохрану из-за постоянных угроз после аферы с квартирой.

Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала на неё встречный иск в суд
Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала на неё встречный иск в суд
Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Борис Эльфанд
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