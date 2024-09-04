«Это бред»: Юрист счёл пиаром просьбу Долиной обеспечить ей госзащиту из-за мошенников

Закон о госзащите предполагает предоставление свидетелю или потерпевшему мер безопасности от личной охраны до смены личности, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв, комментируя просьбу певицы Ларисы Долиной предоставить ей государственную защиту из-за угроз мошенников.

При этом эксперт подчеркнул, что народная артистка России может добровольно заключить соглашение с Росгвардией на коммерческой основе, а не просить охрану у государства. Иначе ей придётся соблюдать все требования безопасности. Например, если звезде скажут не идти на концерт, значит, она не сможет пойти, отметил юрист.

В то же время специалист заявил, что мошенники реально не могут что-то сделать Долиной, а её просьбу предоставить госзащиту назвал пиаром и бредом.

«То, что сейчас она испытывает психологическое воздействие, я даже не сомневаюсь. <…> Но вот она просит УВД, что они пост поставят у её квартиры… Ну это же бред», — подчеркнул Соловьёв в беседе с 360.ru.

При этом звёздный адвокат Сергей Жорин полагает, что правоохранительные органы не дадут артистку в обиду. Однако он сомневается, что Долина сможет вернуть себе квартиру, потому что аналогичные случаи показывают обратное.