«Это бред»: Юрист счёл пиаром просьбу Долиной обеспечить ей госзащиту из-за мошенников
Юрист Соловьёв назвал пиаром просьбу Долиной обеспечить ей госзащиту
Закон о госзащите предполагает предоставление свидетелю или потерпевшему мер безопасности от личной охраны до смены личности, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв, комментируя просьбу певицы Ларисы Долиной предоставить ей государственную защиту из-за угроз мошенников.
При этом эксперт подчеркнул, что народная артистка России может добровольно заключить соглашение с Росгвардией на коммерческой основе, а не просить охрану у государства. Иначе ей придётся соблюдать все требования безопасности. Например, если звезде скажут не идти на концерт, значит, она не сможет пойти, отметил юрист.
В то же время специалист заявил, что мошенники реально не могут что-то сделать Долиной, а её просьбу предоставить госзащиту назвал пиаром и бредом.
«То, что сейчас она испытывает психологическое воздействие, я даже не сомневаюсь. <…> Но вот она просит УВД, что они пост поставят у её квартиры… Ну это же бред», — подчеркнул Соловьёв в беседе с 360.ru.
При этом звёздный адвокат Сергей Жорин полагает, что правоохранительные органы не дадут артистку в обиду. Однако он сомневается, что Долина сможет вернуть себе квартиру, потому что аналогичные случаи показывают обратное.
«Я могу сказать, что в большинстве аналогичных ситуаций, когда тот или иной случай не является медийным, покупателя признают добросовестным и у него остаётся квартира», — отметил юрист в интервью порталу «Страсти».
Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица сама продала элитную квартиру в Москве и перевела на счета неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб, 200 млн рублей. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Новой собственницей жилья знаменитости стала 34-летняя мать-одиночка. Ранее Долина через суд попыталась признать сделку о продаже недействительной. Если её требования удовлетворят, то она получит жильё назад, но при этом должна будет возместить 112 млн рублей покупательнице. А накануне Лариса Долина попросила госохрану из-за постоянных угроз после аферы с квартирой.
ТАСС / Александр Щербак