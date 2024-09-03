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3 сентября, 09:31

Лариса Долина просит госохрану из-за постоянных угроз после аферы с квартирой

Лариса Долина. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Лариса Долина. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Певица Лариса Долина указала на неосмотрительность законной покупательницы своей квартиры Полины Лурье, у которой, по её словам, не вызвал никаких вопросов чересчур низкий ценник на такие завидные хоромы в Хамовниках. Также артистка просит госохрану из-за постоянных угроз, пишет Mash.

Лариса Долина считает, что покупательница её роскошной квартиры Полина Лурье была недостаточно внимательна, неосмотрительна а также постоянно давила на неё. Со слов певицы, та была недостаточно бдительна и не задавала вопросов при покупке.

Через суд 68-летняя исполнительница добивается признания сделки недействительной и лишения Полины Лурье права собственности. Кроме того, Долина требует вернуть ей деньги, которые она отправила мошенникам.

Общая сумма иска: 123,3 млн рублей. Там сказано, что весь фокус начали проворачивать ещё с апреля. От лица сотрудников ФСБ и Росфинмониторинга злоумышленники добыли доступ к её счетам и оформили кредит, заложив квартирку. Её уверяли, что это необходимо для борьбы со злодеями. Главное, никому ни слова, иначе — уголовка.

В конце апреля её убедили продать элитное жильё с перспективой аннулирования сделки и возврата спасённых денег. Далее преступники нашли риэлтора и покупателя, а 20 июня заключили договор на сумму 112 млн рублей, что на пару-тройку десятков миллионов ниже рыночной цены.

24 июня квартира была переписана на Полину Лурье, а деньги с продажи ушли на криптокошельки «продавцов». Затем они, войдя в азарт, начали разводить Долину ещё и на продажу дачи, но к тому моменту она поняла, что дело пахнет керосином. 3 августа она заявилась в полицию. В общей сложности мошенники разбогатели на 180 миллионов рублей.

Как утверждает сама Долина, Лурье хорошо знаком рынок недвижимости, хотя у неё не вызвала вопросов низкая цена квартиры. Ведь даже кадастровая стоимость (всегда ниже рынка) — 123 млн. Сейчас недвижимость арестована в рамках уголовного дела, а из-за постоянных угроз певица просит госзащиту.

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Напомним, что Лариса Долина продала квартиру и перевела деньги за неё неизвестным. Само жильё находится в московских Хамовниках, а его площадь — 236 квадратов. Новой счастливой обладательницей стала 34-летняя мать-одиночка. Вся операция курировалась украинскими «умельцами», которые даже взломали соцсети Долиной и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением.

Владимир Озеров
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