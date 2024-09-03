Газманова пытались развести вслед за Долиной по дипфейку известной женщины-политика

Лариса Долина — далеко не единственная звезда на российской эстраде, за которую взялись мошенники. Как оказалось, аферисты пытались одурачить ещё одного знаменитого исполнителя, причём по дипфейку. В числе жертв преступной схемы мог оказаться Олег Газманов, пишет сайт MK.ru.

Деталями общения с мошенниками поделился сам артист. Он рассказал, что ему поступил видеозвонок от известной женщины-политика и был сразу сброшен. Сразу же после этого последовало сообщение со странным содержанием:

«Извините, я случайно ошиблась и нажала видеовызов». А после сообщила: «У нас большие неприятности. Вы были доверенным лицом президента. Сдавали ли документы? — рассказал певец.

Газманов заявил, что никаких документов не сдавал. Его попросили сделать это в короткие сроки, выслав необходимый перечень, подписанный якобы директором ФСБ. Артист признался, что сразу заподозрил неладное и выяснил, что общается с аферистами.

«Причём это не простое мошенничество, это серьёзные вещи», — подчеркнул любимец публики.

Певец призвал своих звёздных коллег и простых россиян не отвечать на видеозвонки с незнакомых номеров, чтобы мошенники не могли просканировать изображение и голос. Благодаря этим данным они могут взломать аккаунты в соцсетях и получить доступ к личной информации, а также начать звонить друзьям и просить перевести деньги.