Газманова пытались развести вслед за Долиной по дипфейку известной женщины-политика
Олег Газманов рассказал, как едва не стал жертвой мошенников
Олег Газманов. Фото © Telegram / gazmanovOG
Лариса Долина — далеко не единственная звезда на российской эстраде, за которую взялись мошенники. Как оказалось, аферисты пытались одурачить ещё одного знаменитого исполнителя, причём по дипфейку. В числе жертв преступной схемы мог оказаться Олег Газманов, пишет сайт MK.ru.
Деталями общения с мошенниками поделился сам артист. Он рассказал, что ему поступил видеозвонок от известной женщины-политика и был сразу сброшен. Сразу же после этого последовало сообщение со странным содержанием:
«Извините, я случайно ошиблась и нажала видеовызов». А после сообщила: «У нас большие неприятности. Вы были доверенным лицом президента. Сдавали ли документы? — рассказал певец.
Газманов заявил, что никаких документов не сдавал. Его попросили сделать это в короткие сроки, выслав необходимый перечень, подписанный якобы директором ФСБ. Артист признался, что сразу заподозрил неладное и выяснил, что общается с аферистами.
«Причём это не простое мошенничество, это серьёзные вещи», — подчеркнул любимец публики.
Певец призвал своих звёздных коллег и простых россиян не отвечать на видеозвонки с незнакомых номеров, чтобы мошенники не могли просканировать изображение и голос. Благодаря этим данным они могут взломать аккаунты в соцсетях и получить доступ к личной информации, а также начать звонить друзьям и просить перевести деньги.
«Люди ведутся и переводят деньги. Я с трудом избежал подобного», — заключил Газманов.
Стоит отметить, что Лариса Долина была не так предусмотрительна и осторожна, как её коллега по цеху. Мошенники «окучивали» королеву джаза несколько месяцев, и за это время она не рассказала ни о чём даже родной дочери, с которой живёт в одной квартире. В результате исполнительница хита «Погода в доме» продала элитную недвижимость в Москве и перевела на счета неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб, 200 млн рублей. Артистка поняла об обмане, когда в её квартиру пытались въехать новые владельцы. Предварительно, всю преступную операцию курировали с территории Украины. Аферисты в том числе взломали соцсети звезды и разместили там посты в поддержку ВСУ. После этого певица выступила с официальным обращением в Сети, заявив, что стала жертвой мошенников. Сейчас знаменитость намерена отсудить у новой хозяйки проданную квартиру.