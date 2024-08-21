Долина могла месяцами скрывать от родных "сделку" на 200 млн из-за уловки аферистов

Мошенники могли убедить Ларису Долину в том, что её близкое окружение врёт ей. Поэтому на протяжении трёх месяцев обмана она ничего не говорила даже своей дочери, которая, по некоторым данным, живёт вместе с ней. Таким мнением поделился клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с RuNews24.ru.

Эксперт предположил, что незнакомцы пытались изолировать певицу ото всех, чтобы она не обсуждала сложившуюся ситуацию. Они могли убедить артистку, что разглашение информации приведёт к ещё большим проблемам.

"Если мошенники, которые занимаются этим профессионально, видят, что жертва поддаётся манипуляциям, они будут постепенно проникать в сознание. Как я говорил, отсекать все контакты с людьми и увеличивать свои хотелки, но так, чтобы не спровоцировать подозрение на какой-то период. Она могла выполнять какие-то просьбы, которые завершались благополучно для неё", — отметил психолог.