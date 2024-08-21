Долина могла месяцами скрывать от родных "сделку" на 200 млн из-за уловки аферистов
Психолог Самбурской: Мошенники могли внушить Долиной, что близкие ей врут
Лариса Долина. Фото © VK/ larisadolinacom
Мошенники могли убедить Ларису Долину в том, что её близкое окружение врёт ей. Поэтому на протяжении трёх месяцев обмана она ничего не говорила даже своей дочери, которая, по некоторым данным, живёт вместе с ней. Таким мнением поделился клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с RuNews24.ru.
Эксперт предположил, что незнакомцы пытались изолировать певицу ото всех, чтобы она не обсуждала сложившуюся ситуацию. Они могли убедить артистку, что разглашение информации приведёт к ещё большим проблемам.
"Если мошенники, которые занимаются этим профессионально, видят, что жертва поддаётся манипуляциям, они будут постепенно проникать в сознание. Как я говорил, отсекать все контакты с людьми и увеличивать свои хотелки, но так, чтобы не спровоцировать подозрение на какой-то период. Она могла выполнять какие-то просьбы, которые завершались благополучно для неё", — отметил психолог.
Самбурский не исключает, что в окружении исполнительницы хита "Погода в доме" также мог быть человек, который сообщал мошенникам необходимые данные. Например, это могла быть маникюрша, массажист или персональный тренер. С такими людьми нередко общаются откровенно, как с психологом. Они могли неосознанно сказать лишнего о своём звёздном клиенте.
О том, что на самом деле произошло, Долина поняла только после того, как в её квартиру пытались въехать новые владельцы. Как оказалось, она сама продала элитную недвижимость в Москве и перевела на счета неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб, 200 млн рублей. Новой собственницей жилья знаменитости стала 34-летняя мать-одиночка. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Аферисты в том числе взломали соцсети звезды и разместили там посты в поддержку ВСУ. После того, как обман вскрылся, певица выступила с официальным обращением в Сети.