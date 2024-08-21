Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 09:02

Долина могла месяцами скрывать от родных "сделку" на 200 млн из-за уловки аферистов

Психолог Самбурской: Мошенники могли внушить Долиной, что близкие ей врут

Лариса Долина. Фото © VK/ larisadolinacom

Лариса Долина. Фото © VK/ larisadolinacom

Мошенники могли убедить Ларису Долину в том, что её близкое окружение врёт ей. Поэтому на протяжении трёх месяцев обмана она ничего не говорила даже своей дочери, которая, по некоторым данным, живёт вместе с ней. Таким мнением поделился клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с RuNews24.ru.

Эксперт предположил, что незнакомцы пытались изолировать певицу ото всех, чтобы она не обсуждала сложившуюся ситуацию. Они могли убедить артистку, что разглашение информации приведёт к ещё большим проблемам.

Хакер рассказал об ухищрённом взломе гаджетов Долиной для аферы на 200 млн
Хакер рассказал об ухищрённом взломе гаджетов Долиной для аферы на 200 млн

"Если мошенники, которые занимаются этим профессионально, видят, что жертва поддаётся манипуляциям, они будут постепенно проникать в сознание. Как я говорил, отсекать все контакты с людьми и увеличивать свои хотелки, но так, чтобы не спровоцировать подозрение на какой-то период. Она могла выполнять какие-то просьбы, которые завершались благополучно для неё", — отметил психолог.

Самбурский не исключает, что в окружении исполнительницы хита "Погода в доме" также мог быть человек, который сообщал мошенникам необходимые данные. Например, это могла быть маникюрша, массажист или персональный тренер. С такими людьми нередко общаются откровенно, как с психологом. Они могли неосознанно сказать лишнего о своём звёздном клиенте.

Life.ru узнал личность курьера, которая забрала миллионы у Долиной
Life.ru узнал личность курьера, которая забрала миллионы у Долиной

О том, что на самом деле произошло, Долина поняла только после того, как в её квартиру пытались въехать новые владельцы. Как оказалось, она сама продала элитную недвижимость в Москве и перевела на счета неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб, 200 млн рублей. Новой собственницей жилья знаменитости стала 34-летняя мать-одиночка. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Аферисты в том числе взломали соцсети звезды и разместили там посты в поддержку ВСУ. После того, как обман вскрылся, певица выступила с официальным обращением в Сети.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Мошенничество
  • Поп-культура и Развлечения
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров