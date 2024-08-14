Хакер рассказал об ухищрённом взломе гаджетов Долиной для аферы на 200 млн
Экс-хакер Левашов: Аферисты могли пойти на сложные схемы, чтобы развести Долину
Лариса Долина. Фото © Telegram / Форум Агутина Aguteens Forum
Бывший хакер Пётр Левашов заявил, что при взломе социальной сети Ларисы Долиной мошенники могли использовать сложные схемы, так как речь идёт о публичном человеке с большим числом подписчиков. Такую версию он выдвинул в беседе с порталом "Страсти".
"С учётом известности человека здесь может быть более ухищрённый взлом с рассылкой вируса, специально написанного для этого человека, который ни один антивирус не поймает. Можно также заразить и телефон, постепенно атаку расширять <…>. Наверное, её постепенно взламывали, получив доступ и к телефону, и к компьютеру", — предположил эксперт.
Он также добавил, что от случившегося с певицей не застрахован никто, у кого есть недвижимость. Лучший способ защититься от этого — перейти на сайт Госуслуг и написать заявление о запрете любых действий с жильём без вашего личного присутствия.
От взлома Долину мог уберечь длинный уникальный пароль, уверен экс-хакер. Нельзя использовать в нём имена и дни рождения. Обязательно включить двухфакторную идентификацию, чтобы без короткого кода в СМС мошенники не могли получить доступ к аккаунту.
Как ранее сообщал Life.ru, Лариса Долина стала жертвой мошенников — она сама продала квартиру в Москве и перевела 200 млн рублей неизвестным. Часть суммы певица перевела на счета, а часть — отдала курьеру Анжеле. Женщину задержали в подмосковной Балашихе, она работала тренером по пилатесу и стретчингу. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.