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14 августа, 14:11

Хакер рассказал об ухищрённом взломе гаджетов Долиной для аферы на 200 млн

Экс-хакер Левашов: Аферисты могли пойти на сложные схемы, чтобы развести Долину

Лариса Долина. Фото © Telegram / Форум Агутина Aguteens Forum

Лариса Долина. Фото © Telegram / Форум Агутина Aguteens Forum

Бывший хакер Пётр Левашов заявил, что при взломе социальной сети Ларисы Долиной мошенники могли использовать сложные схемы, так как речь идёт о публичном человеке с большим числом подписчиков. Такую версию он выдвинул в беседе с порталом "Страсти".

"С учётом известности человека здесь может быть более ухищрённый взлом с рассылкой вируса, специально написанного для этого человека, который ни один антивирус не поймает. Можно также заразить и телефон, постепенно атаку расширять <…>. Наверное, её постепенно взламывали, получив доступ и к телефону, и к компьютеру", — предположил эксперт.

Он также добавил, что от случившегося с певицей не застрахован никто, у кого есть недвижимость. Лучший способ защититься от этого — перейти на сайт Госуслуг и написать заявление о запрете любых действий с жильём без вашего личного присутствия.

Обвиняемая в хищении миллионов у Долиной обжаловала решение об аресте
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От взлома Долину мог уберечь длинный уникальный пароль, уверен экс-хакер. Нельзя использовать в нём имена и дни рождения. Обязательно включить двухфакторную идентификацию, чтобы без короткого кода в СМС мошенники не могли получить доступ к аккаунту.

Новая собственница квартиры Долиной утром пыталась попасть в жилище с "группой поддержки"
Новая собственница квартиры Долиной утром пыталась попасть в жилище с "группой поддержки"

Как ранее сообщал Life.ru, Лариса Долина стала жертвой мошенников — она сама продала квартиру в Москве и перевела 200 млн рублей неизвестным. Часть суммы певица перевела на счета, а часть — отдала курьеру Анжеле. Женщину задержали в подмосковной Балашихе, она работала тренером по пилатесу и стретчингу. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Кроме того, аферисты взломали соцсети звезды и разметили посты в поддержку ВСУ. Сама певица уже выступила с обращением. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Алёна Зиновьева
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