Хакер рассказал об ухищрённом взломе гаджетов Долиной для аферы на 200 млн

Бывший хакер Пётр Левашов заявил, что при взломе социальной сети Ларисы Долиной мошенники могли использовать сложные схемы, так как речь идёт о публичном человеке с большим числом подписчиков. Такую версию он выдвинул в беседе с порталом "Страсти".

"С учётом известности человека здесь может быть более ухищрённый взлом с рассылкой вируса, специально написанного для этого человека, который ни один антивирус не поймает. Можно также заразить и телефон, постепенно атаку расширять <…>. Наверное, её постепенно взламывали, получив доступ и к телефону, и к компьютеру", — предположил эксперт.

Он также добавил, что от случившегося с певицей не застрахован никто, у кого есть недвижимость. Лучший способ защититься от этого — перейти на сайт Госуслуг и написать заявление о запрете любых действий с жильём без вашего личного присутствия.