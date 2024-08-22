И не уладить с помощью зонта: Вернёт ли певица Лариса Долина свою элитную квартиру за 100 млн Лариса Долина решила отсудить у новой хозяйки свою бывшую квартиру в центре Москвы, которую певица продала по совету телефонных мошенников более чем за 100 млн. Жильё пока арестовано. Юристы считают, что в этой истории кто-то потеряет квартиру, а кто-то — деньги. 21 августа, 21:17 Певица Лариса Долина пытается через суд вернуть свою квартиру за 100 млн. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, © Shutterstock / FOTODOM / Stock Studio 4477

В схеме, которую провернули украинские мошенники вокруг элитной пятикомнатной квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках, может быть больше жертв: теперь появились формально добропорядочная покупательница и курьер. Суд рассмотрит иск о расторжении сделки. В любом случае кто-то останется в убытке на сотню миллионов рублей.

С кем судится Лариса Долина

Хамовнический суд Москвы принял иск Ларисы Долиной, которая пытается вернуть потерянную в результате телефонного мошенничества пятикомнатную квартиру. Певице не дотянуться до украинских аферистов, которые провернули схему, и она подала в суд на покупательницу жилья — 34-летнюю мать-одиночку Полину Лурье. По данным телеграм-канала SHOT, если суд удовлетворит требования и признает сделку недействительной, Лариса Долина получит жильё назад, но ей тогда придётся возместить Полине Лурье 112 млн рублей.

Дата первого заседания не определена, в сентябре состоится беседа со сторонами.

ЖК "Ксеньинский", где находятся апартаменты Ларисы Долиной. Фото © Telegram / SHOT

Что произошло с Ларисой Долиной

В начале августа около 11 утра к клубному дому премиум-класса в ЖК "Ксеньинский" — это старое элитное место в Хамовниках у Москвы-реки — приехали пять человек. Охране они заявили, что квартира Долиной теперь принадлежит им. Оказалось, это может быть правдой. Сама народная артистка была на выступлении в Театре на Таганке и тогда ещё не понимала, что произошло.

По информации SHOT, мошенники из украинского колл-центра обрабатывали Ларису Долину с апреля. Всё как полагается: представились правоохранителями, напугали, пообещали спасти, уговорили продать квартиру, снять деньги со счетов и передать всё курьеру. 24 июня произошла сделка. Лишь после прихода новых собственников певица поняла, что стала жертвой аферистов. 3 августа Хамовнический суд наложил арест на спорную недвижимость из-за возбуждённого уголовного дела.

Видеообращение Ларисы Долиной. Видео © Telegram / SHOT

— Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощрённые мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины, — напуганная Долина записала видеообращение для SHOT.

Ущерб превысил двести миллионов рублей. Примерно поровну — деньги, вырученные за квартиру, и со счетов.

Лариса Долина продолжает жить в спорных апартаментах. Сейчас в ЖК "Ксеньинский" есть в продаже полностью идентичное жильё, но двумя этажами выше — продаётся за 195 млн рублей.











Что знает курьер

Задержана 53-летняя женщина-курьер Анжела Цырульникова, которая взяла деньги у Долиной и передала мошенникам. Она из Кирова, работала тренером по пилатесу и стретчингу, есть муж, взрослые дети. Супруг рассказывает, что они прожили 20 лет. Но не так давно случился разлад. Анжела собрала вещи, забрала детей и уехала на съёмную квартиру.

— Жена — хороший человек и подобным никогда не занималась. Никаких связей с Украиной у неё не было. Сразу после её задержания я забрал наших детей и перевёз вещи жены обратно, — поддержал Анжелу муж в интервью SHOT.

Но, по данным источника, Цырульникова ранее уже участвовала в похожей схеме — якобы забрала у пенсионерки 2,7 млн наличкой.

Версия Анжелы Цырульниковой: она сама жертва, её давно обрабатывают мошенники. Встречу с певицей Ларисой Долиной ей преподнесли в качестве подарка на день рождения, а взамен попросили забрать сумку и передать "нужным людям". Эти же люди установили Анжеле на телефон какие-то программы и создали криптокошелёк.

Версия Анжелы Цырульниковой. Видео © Telegram / SHOT

Загадочная покупательница квартиры Ларисы Долиной

Квартиру Ларисы Долиной купила 34-летняя москвичка Полина Лурье. Она росла в многодетной семье в районе Перово. В разводе, есть ребёнок. Последнее время жила в сталинке напротив Нескучного сада. С бывшим мужем они вместе работали в солидной инженерно-консалтинговой компании с оборотами свыше миллиарда рублей в год. Формально никто из них не является там учредителем или гендиректором, но на обоих бывших супругов оформлены ИП. На него — в сфере строительно-монтажных работ. На неё — в сферах управления имуществом и разработки программного обеспечения.

Непонятно, могла ли Полина Лурье позволить себе такую элитную недвижимость, пусть и со скидкой. Сейчас она даёт свидетельские показания.





Что может решить суд

Квартира ещё может остаться за Долиной, считают юристы.

— В случае если Лариса Долина не подписывала документы на продажу квартиры и, кроме того, от её лица никто не вправе был продавать недвижимость, то, безусловно, сделка будет аннулирована судом. Покупателям квартиры для возврата денег придётся подавать в суд, конечно, не на госпожу Долину, а на продавца — непосредственно того, с кем они подписали договор купли-продажи. Но боюсь, что в этой истории будут одни потерпевшие и убытки, — прокомментировал SHOT ситуацию адвокат Александр Добровинский.

Мошенники охотятся за зарубежной недвижимостью Долиной

Как стало известно SHOT, неизвестные, которые обманули народную артистку, очень интересовались её зарубежными квартирами в Юрмале. Эта недвижимость тоже в опасности. Из-за антироссийских санкций певица не может попасть на территорию Латвии. У неё две квартиры суммарной стоимостью около 100 млн рублей в жилом комплексе "Янтарная резиденция" на побережье Рижского залива.









Сможет ли Лариса Долина вернуть квартиру или деньги, которые отдала мошенникам? 0 Нет. Возможно, она сама продала квартиру и передала все деньги мошенникам Сможет, юристы докажут, что квартира была продана и куплена незаконно Я не слежу за жизнью Ларисы Долиной, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров