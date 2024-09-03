Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала на неё встречный иск в суд
Лариса Долина. Обложка © Telegram/Лариса Долина
Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала на неё встречный иск в суд. Мать-одиночка Полина Лурье требует, чтобы певица съехала из жилья, которое теперь у неё в собственности, пишет SHOT. Новая собственница настаивает, что купила квартиру законно.
Тем временем сама Лариса Долина попросила правоохранителей взять её под госзащиту. Артистка уверяет, что ей поступают угрозы убийством и расправой над ней, её дочерью и внучкой, если она немедленно не освободит жилплощадь. Певица попросила взять под охрану её семью и имущество. Сейчас идёт проверка.
Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица сама продала элитную квартиру в Москве и перевела на счета неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб, 200 млн рублей. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Новой собственницей жилья знаменитости стала 34-летняя мать-одиночка. Ранее Долина через суд попыталась признать сделку о продаже недействительной. Если её требования удовлетворят, то она получит жильё назад, но при этом должна будет возместить 112 млн рублей покупательнице.