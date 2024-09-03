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Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала на неё встречный иск в суд

3 сентября, 11:23
Лариса Долина. Обложка © Telegram/Лариса Долина

Лариса Долина. Обложка © Telegram/Лариса Долина

Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала на неё встречный иск в суд. Мать-одиночка Полина Лурье требует, чтобы певица съехала из жилья, которое теперь у неё в собственности, пишет SHOT. Новая собственница настаивает, что купила квартиру законно.

Тем временем сама Лариса Долина попросила правоохранителей взять её под госзащиту. Артистка уверяет, что ей поступают угрозы убийством и расправой над ней, её дочерью и внучкой, если она немедленно не освободит жилплощадь. Певица попросила взять под охрану её семью и имущество. Сейчас идёт проверка.

Опубликовано полное отчаяния аудиосообщение Ларисы Долиной, когда она поняла, что стала жертвой мошенников
Опубликовано полное отчаяния аудиосообщение Ларисы Долиной, когда она поняла, что стала жертвой мошенников

Напомним, что Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица сама продала элитную квартиру в Москве и перевела на счета неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб, 200 млн рублей. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины. Новой собственницей жилья знаменитости стала 34-летняя мать-одиночка. Ранее Долина через суд попыталась признать сделку о продаже недействительной. Если её требования удовлетворят, то она получит жильё назад, но при этом должна будет возместить 112 млн рублей покупательнице.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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