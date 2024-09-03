Покупательница квартиры Ларисы Долиной подала на неё встречный иск в суд. Мать-одиночка Полина Лурье требует, чтобы певица съехала из жилья, которое теперь у неё в собственности, пишет SHOT. Новая собственница настаивает, что купила квартиру законно.

Тем временем сама Лариса Долина попросила правоохранителей взять её под госзащиту. Артистка уверяет, что ей поступают угрозы убийством и расправой над ней, её дочерью и внучкой, если она немедленно не освободит жилплощадь. Певица попросила взять под охрану её семью и имущество. Сейчас идёт проверка.