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3 сентября, 07:32

Опубликовано полное отчаяния аудиосообщение Ларисы Долиной, когда она поняла, что стала жертвой мошенников

Долина отправила знакомым эмоциональное сообщение, когда её соцсети взломали

Лариса Долина. Обложка © Telegram/Лариса Долина

Лариса Долина. Обложка © Telegram/Лариса Долина

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиосообщение с первой реакцией певицы Ларисы Долиной на взлом её аккаунта в соцсетях, который провернули мошенники, лишившие её квартиры.

Аудиосообщение Ларисы Долиной, когда она поняла, что стала жертвой мошенников. Видео © Mash

"Сейчас от моего имени написали, что я наконец могу помогать Украине. Что я устала молчать. Я не знаю, что мне делать, это просто какой-то кошмар", — говорит артистка, срываясь в рыдания.

Напомним, 13 августа Instagram* певицы Ларисы Долиной взломали мошенники: там появился пост о том, что артистка продала квартиру за 112 миллионов рублей в Москве и заложила дачу за 50 миллионов якобы в пользу ВСУ.

Напомним, что Долина на самом деле чуть не потеряла жильё. Как оказалось, она сама продала элитную недвижимость в Москве и перевела на счета неизвестных, представившихся сотрудниками спецслужб, 200 млн рублей. Новой собственницей жилья знаменитости стала 34-летняя мать-одиночка. Всю преступную операцию, предварительно, курировали с территории Украины.

Не уладить с помощью зонта: Как певица Лариса Долина потеряла квартиру за 100 млн, а теперь решила её отсудить
Не уладить с помощью зонта: Как певица Лариса Долина потеряла квартиру за 100 млн, а теперь решила её отсудить

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.

Александра Вишнякова
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