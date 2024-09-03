Опубликовано полное отчаяния аудиосообщение Ларисы Долиной, когда она поняла, что стала жертвой мошенников

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиосообщение с первой реакцией певицы Ларисы Долиной на взлом её аккаунта в соцсетях, который провернули мошенники, лишившие её квартиры.

Аудиосообщение Ларисы Долиной, когда она поняла, что стала жертвой мошенников. Видео © Mash

"Сейчас от моего имени написали, что я наконец могу помогать Украине. Что я устала молчать. Я не знаю, что мне делать, это просто какой-то кошмар", — говорит артистка, срываясь в рыдания.

Напомним, 13 августа Instagram* певицы Ларисы Долиной взломали мошенники: там появился пост о том, что артистка продала квартиру за 112 миллионов рублей в Москве и заложила дачу за 50 миллионов якобы в пользу ВСУ.