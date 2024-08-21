ЦИК: Почти 520 тысяч заявок подано на участие в ДЭГ на выборах в сентябре

На участие в дистанционном электронном голосовании текущей осенью подали заявление почти 520 тысяч жителей разных регионов России. Ещё 135 тысяч горожан планируют пойти за бюллетенем по месту жительства, сообщает ЦИК РФ.

Приём заявок на дистанционное голосование продлится до начала сентября. При этом жителям Москвы делать ничего не нужно — столица использует свою собственную платформу.

«По состоянию на 21 августа 2024 года подано более 653 тысяч заявлений: 518 471 заявление на участие в ДЭГ и 134 780 заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения», — говорится в сообщении избирательной комиссии.