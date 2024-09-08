Выборы в России утёрли нос всему миру

Выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов, что проходили в 62 субъектах России с 6 по 8 сентября, стали настоящим триумфом отечественной избирательной системы. К такому выводу пришли эксперты круглого стола «Ночь выборов в России и за рубежом — что изменилось?» в рамках юбилейного X онлайн-марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша».

Главным новшеством избирательного законодательства последних лет стало приближение электорального процесса к людям, считает замгендира ЭИСИ и по совместительству модератор круглого стола Екатерина Соколова. Следствием такого подхода оказалось возросшее доверие граждан к голосованию, окрепшая убеждённость в прозрачности выборов. Схожего мнения придерживается и член Общественной палаты РФ Никита Анисимов.

«Наша избирательная система, бесспорно, является одной из самых передовых в мире. В сравнении с тем, что мы видим в разных странах, у нас очень активно идёт внедрение современных технологий, идёт цифровизация, дистанционное электронное голосование, многодневное голосование, а также другие возможности — всё это создаёт комфорт и прозрачность выборов», — отметил он.

В области цифровизации процедуры волеизъявления граждан Россия де-факто вырвалась в мировые лидеры, поддержала член Комитета ГД по международным делам Мария Бутина. Парламентарий привела в антипример выборы в США, где ей приходилось работать наблюдателем. Онлайн-голосование за океаном является синонимом бюрократических проблем и сложностью использования сервисов, посетовала депутат. При этом останавливаться на достигнутом РФ не собирается, считает член правления РАПН Владимир Шаповалов. Пока Запад отменял выборы во время пандемии, наша страна совершенствовала электоральный процесс путём введения многодневного голосования и дистанционных сервисов, напомнил политолог. Вторым испытанием стала СВО, но даже в ходе операции на новых и приграничных территориях удалось организовать безопасные выборы.