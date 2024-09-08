В Госдуме уличили Запад в провокациях на выборах в РФ Депутат Пискарёв сообщил о провале попыток Запада повлиять на выборы в России 8 сентября, 17:21 Выборы в РФ. Обложка © Life.ru

Запад надеялся на успех своих провокаций, чтобы сорвать выборы в России, однако ничего не вышло и голосование состоялось согласно действующим законам. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв. Его цитирует телеграм-канал комиссии.

«Провокационные кампании в Москве и Санкт-Петербурге, как впрочем и в других субъектах России, провалились, и их участники переключились на критику хода выборов и электронной системы голосования, звучали призывы к бойкоту выборов. Но, как видим, и в этих провокациях они успеха не достигли», — уточнил депутат.

Пискарёв напомнил, что «несколько экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов» в течение года собирали подписи в поддержку угодных им кандидатов. Также россиянам навязывалась акция: «Голосуй за любого, кроме...». Кроме того, зафиксированы попытки дискредитировать нежелательных для Запада кандитатов. Однако как подчеркнул Пискарёв, все эти действия не возымели успеха.

Ранее сообщалось, что 28 регионов прислали сообщения в ЦИК о возможных нарушениях касательно вопросов агитации и информирования во время региональных и муниципальных выборов, однако подтвердился лишь один такой случай.

Авторы Татьяна Миссуми