Политолог подтвердила прогнозы, которые ранее делали о сентябрьских выборах

За все дни выборов было заблокировано примерно 150 тысяч различных атак на интернет-порталы Центральной избирательной комиссии. Со всеми проблемами успешно справлялись подготовленные средства защиты, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Выборы, организованные в регионах России, оправдали прогноз о спокойном течении голосования.

«На мой взгляд, полностью подтверждаются прогнозы о спокойном течении выборной кампании этого года. Складывающаяся консолидация общества давала все основания для таких ожиданий, и они подтвердились. Регионы с традиционно высоким уровнем явки, тот же Кузбасс, вновь его демонстрируют. Также более высокая явка традиционно наблюдается там, где проходят выборы губернаторов», — рассказала генеральный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин в беседе с «ФедералПресс».

Она отметила, что большая часть людей выбрала, конечно же, удобный и лёгкий способ голосования — онлайн. Москвичи, например, отдавали свои голоса с помощью портала ДЭГ, который многим уже знаком. В этом году электронное голосование проникло и в другие регионы страны. Например, на Алтае, в Костромской и Смоленской областях, а также в Коми, Марий Эл и Чечне ДЭГ проходит в этом году впервые.

«Интересно будет сравнить и проанализировать явку и результаты электронного голосования как в разрезе регионов, так и в сравнении с традиционным голосованием бумажными бюллетенями», — заключила Линдигрин.