Глава Башкирии Радий Хабиров проголосовал на выборах вместе с супругой

В выборах главы Башкирии принял участие глава региона Радий Хабиров. Он пришёл в избирательный участок №109 в здании Государственного концертного зала «Башкортостан» 8 сентября. Вместе с ним в выборах приняла участие и его супруга Каринэ Хабирова. Об этом сообщили на сайте главы Республики Башкортостан.

Руководитель республики Башкортостан Радий Хабиров пришёл на выборы главы региона. Обложка © Telegram / Радий Хабиров

В разговоре с журналистами Хабиров отметил важность избирательной кампании и оценил условия её проведения. Он также рассказал, что в этом году заметно выросла и избирательная явка. Жители активно ходят голосовать, тем самым демонстрируют высокий уровень избирательной культуры.

«Все парламентские партии выдвинули своих кандидатов. Очень много представителей других политических сил и на муниципальном уровне. И каждый из них предлагает что-то хорошее. То есть политическая палитра представлена достаточно широко. А когда есть разница мнений, значит есть возможность обсуждать и находить более консолидирующие решения», – отметил руководитель региона Радий Хабиров.

Он также заявил, что выборы проходят спокойно, без происшествий. На участках находится большое количество общественных наблюдателей, поэтому везде достаточно безопасно.

«Самое главное, что люди приходят на участки в хорошем настроении. Люди делают свой выбор», — написал Хабиров в своём Telegram.