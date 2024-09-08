Глава КБР Казбек Коков проголосовал на выборах вместе с супругой

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков проголосовал на выборах вместе с супругой. Об этом политик сообщил у себя в телеграм-канале.

Более 2,6 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 36 часов

Более 2,6 млн человек проголосовали на выборах в Мосгордуму за первые 36 часов

Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что поступающие сообщения о ходе выборов в российских регионах позволяют сделать вывод, что процесс идёт достаточно корректно за исключением попыток отдельных партийных представителей вмешаться в работу избирательных комиссий. По её словам, прозападные оппоненты тоже не дремлют, стараясь дестабилизировать ход выборов, однако им пока не удавалось преуспеть в этом деле.