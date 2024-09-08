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8 сентября, 11:36

Глава КБР Казбек Коков проголосовал на выборах вместе с супругой

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков проголосовал на выборах вместе с супругой. Об этом политик сообщил у себя в телеграм-канале.

Коков проголосовал на выборах. Видео © Telegram / Казбек Коков

«Проголосовали с супругой на выборах депутатов Парламента Кабардино-Балкарской Республики — на своём избирательном участке — в первой гимназии Нальчика», — написал Коков.

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Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова рассказала, что поступающие сообщения о ходе выборов в российских регионах позволяют сделать вывод, что процесс идёт достаточно корректно за исключением попыток отдельных партийных представителей вмешаться в работу избирательных комиссий. По её словам, прозападные оппоненты тоже не дремлют, стараясь дестабилизировать ход выборов, однако им пока не удавалось преуспеть в этом деле.

Обложка ©

Telegram / Казбек Коков

Александра Мышляева
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