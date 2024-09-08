В Москве закрылись избирательные участки

Избирательные участки в Москве завершили свою работу после последнего дня голосования на выборах депутатов Московской городской думы, а также муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино. Кроме того, свои двери для избирателей закрыли участки в регионах, живущих по московскому времени.

Голосование длилось три дня, начиная с пятницы, основным днём стало воскресенье. В Москве функционировало 1440 избирательных участков, где жители могли проголосовать с 8:00 до 20:00. Некоторые участки работали в больницах и СИЗО.

Также по окончании последнего дня голосования на выборах губернаторов в ряде российских регионов, живущих по московскому времени, все участки прекратили приём граждан в Северо-Западном, Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

На протяжении трёх дней жители Калмыкии, Ставропольского края, Волгоградской, Вологодской, Курской, Липецкой и Тульской областей, а также Санкт-Петербурга, голосовали за губернаторов, так как находятся в московском часовом поясе. В Мурманской области голосование проходило в течение двух дней, так как она также относится к этому часовому поясу.