Политолог Баранов объяснил важность российских выборов

Прямая поддержка президента России Владимира Путина стала важным элементом на выборах губернаторов в этом году. Об этом рассказал член экспертного клуба «Дигория», директор филиала российского общества «Знание» в Новосибирской области, зампред комиссии по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Общественной палаты Новосибирской области Даниил Баранов.

«С особым интересом мы наблюдаем за выборами высших должностных лиц субъектов. Среди них хотелось бы особенно выделить кампанию ВРИО губернатора Алтайского края Андрея Турчака, технологически проработанную кампанию ВРИО губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина. Могу уверенно сказать о том, что подходы, которые сегодня использует команда Демешина, являются передовыми», — сказал Баранов в беседе с РИАМО.

Ключевым элементом избирательной кампании для глав регионов и временно исполняющих обязанности губернаторов, по мнению политолога, является прямая поддержка президента России Владимира Путина. Граждане объединены вокруг лидера страны и готовы поддерживать членов его команды на местах. Согласно социологическим данным, можно предположить, что действующие губернаторы и их временные заместители будут переизбраны.

Политолог также подчеркнул прогресс в области электронного голосования. В 2024 году ДЭГ используется уже в 25 регионах России на федеральной платформе, а в Москве — на региональной платформе. Согласно данным ВЦИОМа, большинство россиян знакомы с системой дистанционного голосования, и для 62% граждан традиционный способ голосования не является принципиальным, заключил Баранов.