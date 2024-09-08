Чибис проголосовал на выборах губернатора Мурманской области

«Проголосовал. Вы спросите, за что голосовал? За «На Севере — жить!». За изменения, которые уже произошли по этому стратегическому плану развития. За те проекты, которые и дальше будут реализовываться для экономики и на пользу для северян. За то, чтобы мы гордились Мурманской областью и видели, как регион меняется. Меняется для вас. Меняется с вашим участием и опорой на ваше мнение», — написал Чибис в посте в Телеграм-канале.