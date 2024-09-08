Чибис проголосовал на выборах губернатора Мурманской области
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проголосовал на выборах главы региона. Для этого он с супругой пришёл на избирательный участок в мурманскую школу.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис с супругой Евгенией Чибис на избирательном участке. Видео © Предоставлено Life.ru
«Проголосовал. Вы спросите, за что голосовал? За «На Севере — жить!». За изменения, которые уже произошли по этому стратегическому плану развития. За те проекты, которые и дальше будут реализовываться для экономики и на пользу для северян. За то, чтобы мы гордились Мурманской областью и видели, как регион меняется. Меняется для вас. Меняется с вашим участием и опорой на ваше мнение», — написал Чибис в посте в Телеграм-канале.
Ранее в ЕДГ поучаствовал глава КБР Казбек Коков вместе с женой Лианой Коковой. Они посетили избирательный участок в первой гимназии Нальчика. В своём регионе проголосовал и руководитель Башкортостана Радий, его тоже сопровождала супруга Каринэ Хабирова.
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