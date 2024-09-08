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8 сентября, 19:12

В ЦИК назвали число хакерских атак на информресурсы во время выборов

Борисов: Число атак на информресурсы ЦИК во время выборов достигло 200 тысяч

С 5 сентября количество DDoS-атак на информационные ресурсы ЦИК составило 200 тысяч. Об этом сообщил член Центризбиркома Игорь Борисов на сессии «Попытки внешнего вмешательства в российские выборы».

«Уже сейчас численность атак переваливает за 200 тысяч. То есть, из них до 1% — атаки высочайшего уровня критичности. Число DDoS-атак находится на среднем уровне попыток воздействия на выборные электоральные ресурсы», — сказал Борисов.

Член ЦИК отметил, что попыток взлома избирательной системы в настоящее время не зарегистрировано.

Роскомнадзор засёк 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ
Роскомнадзор засёк 222 DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, ДИТ Москвы и ДЭГ

Ранее зампред Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов заявил, что система электронного голосования в столице 266 раз подвергалась кибератакам, все они были отражены.

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Александра Мышляева
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