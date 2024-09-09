Действующие главы регионов лидируют во всех 21 субъектах РФ, где прошли выборы

Согласно данным ЦИК, действующие губернаторы и врио глав регионов 21 субъекта РФ лидируют с большим отрывом после подсчёта части бюллетеней. Руководители Оренбургской, Кемеровской, Сахалинской, Самарской, Челябинской, Курганской областей, Забайкальского и Хабаровского краёв, а также Республики Алтай и вовсе уже празднуют победу, набрав более 70% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней.