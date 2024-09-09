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Регион
8 сентября, 23:47

Действующие главы регионов лидируют во всех 21 субъектах РФ, где прошли выборы

Победивший на выборах губернатор Оренбургской области Денис Паслер в первый день голосования. Обложка © Telegram / Денис Паслер

Победивший на выборах губернатор Оренбургской области Денис Паслер в первый день голосования. Обложка © Telegram / Денис Паслер

Согласно данным ЦИК, действующие губернаторы и врио глав регионов 21 субъекта РФ лидируют с большим отрывом после подсчёта части бюллетеней. Руководители Оренбургской, Кемеровской, Сахалинской, Самарской, Челябинской, Курганской областей, Забайкальского и Хабаровского краёв, а также Республики Алтай и вовсе уже празднуют победу, набрав более 70% голосов по итогам обработки 100% бюллетеней.

Аналогичная ситуация складывается и в остальных регионах. В Тульской, Мурманской, Астраханской, Липецкой, Калининградской, Курской, Волгоградской и Вологодской областях, Калмыкии, Башкортостане, Ставропольском крае и Петербурге также лидирует нынешнее руководство.

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Напомним, что трёхдневные выборы в России подошли к концу 8 сентября. Процесс волеизъявления граждан в 2024 году прошёл не без происшествий, но они никак не повлияли на корректный ход голосования. Более того, избирательная система РФ показала себя одной из самых передовых в мире. Во многом это стало возможно благодаря активной цифровизации процедуры. Итоговая явка дистанционного электронного голосования составила почти 90%.

Илья Пушкарев
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