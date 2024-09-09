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8 сентября, 21:48

Минцифры: Итоговая явка ДЭГ составила 89,92%

Участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе приняли около 90% зарегистрированных избирателей. Об этом сообщает Минцифры России в телеграм-канале.

По итогам завершившихся выборов количество проголосовавших превысило 827 тысяч человек, а явка составила 89,92%. Большинство участников голосования (44%) — люди в возрасте от 36 до 50 лет. Граждане в возрасте от 18 до 35 лет составили 29% избирателей, старше 50 лет — 27%. Среди проголосовавших онлайн преобладали женщины, их доля составила 66%, тогда как на мужчин пришлось 34%.

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Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что высокая явка на выборах в граничащих с Украиной регионах показывает настоящее гражданское мужество. В ЦИК сообщили о корректном ходе голосования, без грубых нарушений.

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Telegram / ЦИК России

Артём Гапоненко
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