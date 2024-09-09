Минцифры: Итоговая явка ДЭГ составила 89,92%

Участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе приняли около 90% зарегистрированных избирателей. Об этом сообщает Минцифры России в телеграм-канале.

По итогам завершившихся выборов количество проголосовавших превысило 827 тысяч человек, а явка составила 89,92%. Большинство участников голосования (44%) — люди в возрасте от 36 до 50 лет. Граждане в возрасте от 18 до 35 лет составили 29% избирателей, старше 50 лет — 27%. Среди проголосовавших онлайн преобладали женщины, их доля составила 66%, тогда как на мужчин пришлось 34%.