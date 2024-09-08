Многие на огороде: Вассерман объяснил Life.ru, почему выборы не стоит проводить осенью
Вассерман пожалел, что выборы в России приходятся на осень
Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман сожалеет о том, что период выборов приходится на сентябрь — время, когда многие ещё не вернулись из отпусков. Об этом Life.ru парламентарий рассказал на площадке онлайн-марафона «Ночь выборов».
«Соответственно большая часть агитации вылетает в пустоту», — заявил Вассерман.
Анатолий Вассерман прокомментировал ход выборов в России. Видео © Life.ru
Стоит отметить, что выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов проходили в 62 субъектах России с 6 по 8 сентября. Главным новшеством избирательного законодательства последних лет стало приближение электорального процесса к людям.
Ранее член Общественной палаты РФ Никита Анисимов заявил, что выборы губернаторов и депутатов региональных парламентов стали настоящим триумфом отечественной избирательной системы. К такому выводу пришли эксперты круглого стола «Ночь выборов в России и за рубежом — что изменилось?».
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