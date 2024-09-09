Памфилова завершила брифинг по итогам выборов песней в честь бойцов СВО и не сдержала слёз

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова завершила брифинг по итогам выборов песней в честь добровольцев, сражающихся в зоне проведения Специальной военной операции. Говоря о мужестве наших военных, которые ценой жизни защищают Родину, она не смогла сдержать слёз.

«Я не могу не сказать о тех наших коллегах, которые добровольно ушли в зону СВО, о тех, кто погиб, защищая нашу страну, своих детей, свою семью. Мы живём для того, чтобы проводить выборы, собираться, смеяться. Наши ребята каждый день отстаивают право России развиваться, быть сильной, самостоятельной страной», — сказала Памфилова.