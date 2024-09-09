Памфилова завершила брифинг по итогам выборов песней в честь бойцов СВО и не сдержала слёз
Памфилова не сдержала слёз, завершая брифинг песней в честь бойцов СВО
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова завершила брифинг по итогам выборов песней в честь добровольцев, сражающихся в зоне проведения Специальной военной операции. Говоря о мужестве наших военных, которые ценой жизни защищают Родину, она не смогла сдержать слёз.
Памфилова не сдержала слёз, говоря о бойцах на СВО. Видео © Life.ru
«Я не могу не сказать о тех наших коллегах, которые добровольно ушли в зону СВО, о тех, кто погиб, защищая нашу страну, своих детей, свою семью. Мы живём для того, чтобы проводить выборы, собираться, смеяться. Наши ребята каждый день отстаивают право России развиваться, быть сильной, самостоятельной страной», — сказала Памфилова.
На брифинге Памфилова также отметила, что по итогам российских выборов 15 политических партий получили 36 700 мандатов. Она напомнила, что в той или иной степени в избирательном процессе приняли участие все существующие партии. Политик также сообщила, что в России своё мнение высказали 27 миллионов человек. При этом в 18 из 21 регионов, где проходили выборы губернаторов, уже завершилась обработка 100% бюллетеней. Победу по итогам голосования одержали все действующие главы регионов.
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