В России по итогам выборов 15 партий получили 36 700 мандатов

Памфилова напомнила, что в той или иной степени в избирательном процессе приняли участие все существующие партии. При этом, добавила она, теперь мандаты получили на 2 партии больше в сравнении с данными за прошлый год. Что касается нарушений на выборах, то в ЦИК поступило 685 письменных жалоб. Памфилова подчеркнула, что случаев признания результатов голосования недействительными нет.