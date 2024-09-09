В России по итогам выборов 15 партий получили 36 700 мандатов
Выборы в РФ. Обложка © АГН «Москва» / Сергей Киселёв
По итогам российских выборов 15 политических партий получили 36 700 мандатов. Такие предварительные итоги голосования подвела председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, выступая в информационном центре ЦИК.
«По данным на текущий момент, избрано 36 тысяч 700 кандидатов от 15 партий из 20 сумевших зарегистрировать своих кандидатов», — подчеркнула она.
Памфилова напомнила, что в той или иной степени в избирательном процессе приняли участие все существующие партии. При этом, добавила она, теперь мандаты получили на 2 партии больше в сравнении с данными за прошлый год. Что касается нарушений на выборах, то в ЦИК поступило 685 письменных жалоб. Памфилова подчеркнула, что случаев признания результатов голосования недействительными нет.
Ранее сообщалось, что в России участие в выборах приняли 27 миллионов человек. При этом в 18 из 21 регионов, где проходили выборы губернаторов, уже завершилась обработка 100% бюллетеней. Победу по итогам голосования одержали все действующие главы регионов.