Песков: «Единая Россия» и врио губернатора одержали уверенную победу на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл хорошими результаты «Единой России» на выборах, которые проходили с 6 по 8 сентября. Кремль констатирует уверенную победу всех исполняющих обязанности руководителей регионов.

«Вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Видим уверенные высокие результаты партии власти, очень хорошую организацию выборов. Но в остальным предлагаю дождаться итоговых комментариев ЦИК», — сказал представитель Кремля.