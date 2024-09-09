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Регион
9 сентября, 09:51

Песков: «Единая Россия» и врио губернатора одержали уверенную победу на выборах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл хорошими результаты «Единой России» на выборах, которые проходили с 6 по 8 сентября. Кремль констатирует уверенную победу всех исполняющих обязанности руководителей регионов.

«Вы видите, что в целом исполняющие обязанности глав регионов получили очень хорошие результаты, уверенно победили на выборах. Видим уверенные высокие результаты партии власти, очень хорошую организацию выборов. Но в остальным предлагаю дождаться итоговых комментариев ЦИК», — сказал представитель Кремля.

СПЧ: Выборы в субъектах РФ состоялись, избирательные права граждан не нарушены
СПЧ: Выборы в субъектах РФ состоялись, избирательные права граждан не нарушены

Напомним, что трёхдневные выборы депутатов и глав регионов проходили в России с 6 по 8 сентября. Несмотря на попытки Запада сорвать голосование с помощью хакерских атак, процедура волеизъявления граждан прошла штатно. Действующие главы 21 региона России одержали победу на прошедших выборах.

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Life.ru

Александр Юнашев
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