Эксперты отметили высокий уровень активности партий на региональных выборах

Эксперты круглого стола ЭИСИ «Выборы 2024: основные итоги» отметили высокий уровень активности партий и кандидатов, назвав конкурентными прошедшие выборы. В них участвовали более 73 тысяч человек, включая 63,8 тысяч представителей партий и 9,3 тысячи самовыдвиженцев.

Политолог Александр Асафов подчеркнул минимальное количество нарушений, что свидетельствует о легитимности выборов. Почти 170 тысяч наблюдателей обеспечили прозрачность процесса.

«Определяющей остаётся роль лидера. Люди видят во Владимире Путине надежду. Помимо этого, важно зафиксировать ещё несколько параметров, которые продемонстрировали эти выборы: абсолютно стабилизировавшаяся «нормальность», эффективность, адаптивность и самое главное — эффективность политической системы, а также её чувствительность к запросам избирателей», – отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.