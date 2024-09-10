Эксперты отметили высокий уровень активности партий на региональных выборах
Эксперты круглого стола ЭИСИ «Выборы 2024: основные итоги». Обложка © Telegram / ЭИСИ - Повестка дня
Эксперты круглого стола ЭИСИ «Выборы 2024: основные итоги» отметили высокий уровень активности партий и кандидатов, назвав конкурентными прошедшие выборы. В них участвовали более 73 тысяч человек, включая 63,8 тысяч представителей партий и 9,3 тысячи самовыдвиженцев.
Политолог Александр Асафов подчеркнул минимальное количество нарушений, что свидетельствует о легитимности выборов. Почти 170 тысяч наблюдателей обеспечили прозрачность процесса.
«Определяющей остаётся роль лидера. Люди видят во Владимире Путине надежду. Помимо этого, важно зафиксировать ещё несколько параметров, которые продемонстрировали эти выборы: абсолютно стабилизировавшаяся «нормальность», эффективность, адаптивность и самое главное — эффективность политической системы, а также её чувствительность к запросам избирателей», – отметил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Ранее стало известно, что на выборах проголосовали более 27 млн россиян. Такие данные привела председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Победу по итогам голосования одержали все действующие главы регионов.