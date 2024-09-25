Путин начал заседание Президиума Госсовета по вопросам экспорта
В Кремле началось заседание Президиума Госсовета по экспорту с Путиным
Президент России Владимир Путин начал заседание Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Встреча проходит в Кремле. Одной из ключевых тем станет возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Россия, как известно, активный участник международной торговли. Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надёжными партнёрами», — заявил глава государства.
Путин также добавил, что сейчас в России постоянно появляются настоящие рынки будущего. На данный момент важно пользоваться экспортными возможностями страны.
Напомним, что на этой неделе у главы государства расписаны буквально все дни. Помимо участия в заседании президиума Госсовета, российский лидер также планирует побывать на форуме «Российская энергетическая неделя» и совещании с членами Совета безопасности.
Life.ru