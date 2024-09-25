Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 12:39

Путин начал заседание Президиума Госсовета по вопросам экспорта

В Кремле началось заседание Президиума Госсовета по экспорту с Путиным

Президент России Владимир Путин начал заседание Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Встреча проходит в Кремле. Одной из ключевых тем станет возрастающая роль регионов в развитии экспортного потенциала страны.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по вопросу развития экспорта. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Россия, как известно, активный участник международной торговли. Несмотря на объективные трудности, с которыми сейчас сталкивается российский бизнес, мы развиваем внешние деловые связи, расширяем их географию, укрепляем сотрудничество с предсказуемыми, надёжными партнёрами», — заявил глава государства.

Путин также добавил, что сейчас в России постоянно появляются настоящие рынки будущего. На данный момент важно пользоваться экспортными возможностями страны.

В Кремле оценили вероятность встречи Путина с лидерами «пятёрки» СБ ООН
В Кремле оценили вероятность встречи Путина с лидерами «пятёрки» СБ ООН

Напомним, что на этой неделе у главы государства расписаны буквально все дни. Помимо участия в заседании президиума Госсовета, российский лидер также планирует побывать на форуме «Российская энергетическая неделя» и совещании с членами Совета безопасности.

Обложка ©

Life.ru

Наталья Афонина
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Региональные власти
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров