В Кремле оценили вероятность встречи Путина с лидерами «пятёрки» СБ ООН

Важное заявление прозвучало о намерениях России установить диалог с руководителями стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» подтвердил открытость Владимира Путина к подобным контактам.

По словам пресс-секретаря, российский лидер «остаётся открытым для контактов», однако на текущий момент возможность проведения таких встреч выглядит маловероятной.

«По понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична», — отметил он, комментируя озвученное в 2020 году предложение Путина о встрече лидеров «пятёрки».