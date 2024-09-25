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24 сентября, 22:40

В Кремле оценили вероятность встречи Путина с лидерами «пятёрки» СБ ООН

Песков: Встреча лидеров «пятёрки» СБ ООН в данный момент нереалистична

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Важное заявление прозвучало о намерениях России установить диалог с руководителями стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия» подтвердил открытость Владимира Путина к подобным контактам.

По словам пресс-секретаря, российский лидер «остаётся открытым для контактов», однако на текущий момент возможность проведения таких встреч выглядит маловероятной.

«По понятным причинам перспектива такой встречи сейчас нереалистична», — отметил он, комментируя озвученное в 2020 году предложение Путина о встрече лидеров «пятёрки».

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Тем временем лидер Соединённых Штатов Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, упомянул российского президента Владимира Путина. В рамках своей речи, которая длилась около 25 минут, он затронул тему Украины и бездоказательно обвинил главу РФ в стремлении «разрушить» соседнюю страну.

Кирилл Сосновских
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