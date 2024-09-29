Путин не блефует: Генерал ФСБ заявил о деградации западных политиков, лезущих на Украину
Генерал Михайлов: Путин не блефует, говоря о последствиях для Запада на Украине
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Многочисленные антироссийские заявления и действия западных политиков вынудили Владимира Путина перейти к более решительным действиям, отметил генерал ФСБ в отставке Александр Михайлов, комментируя решение главы государства об изменении ядерной доктрины. При этом наш лидер не блефует, говоря о последствиях, как это может показаться его зарубежным коллегам.
«То, что они говорят, что Путин блефует, – они много раз говорили, что Путин блефует… Но они прекрасно понимают, что Путин человек, который живёт по принципу «Мужик сказал – мужик сделал». Поэтому уже задумались», — отметил собеседник «Царьграда».
Генерал не сомневается, что западные политики считают Россию злом, которое нужно уничтожить, однако в реальности даже при угрозе они не смогут объединиться, предпочтя решать собственные проблемы. В то же время они понимают всю серьезность намерений Путина, поэтому развивают собственный ВПК.
Тем не менее, по словам Михайлова, если обратить внимание на лидеров прошлого, например, Черчилля или Тэтчер, то можно констатировать, что нынешние западные политики деградировали. Они непредсказуемы, не видели Второй Мировой войны и не понимают, чем всё может закончиться.
Ранее военный эксперт объяснил, как решение Путина по ядерной доктрине России изменит ход СВО. По его мнению, США придётся договариваться с нашей страной относительно конфликта на Украине.