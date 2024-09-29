Придётся договариваться: Как решение Путина по ядерной доктрине России изменит ход СВО, объяснил военный эксперт
Эксперт Кошкин: Изменение ядерной доктрины России вызвано политикой Запада
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Решение президента Владимира Путина по изменению ядерной доктрины России повлияет на политику США по Украине, считает политолог и военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, теперь Штатам придётся договариваться с нашей страной и искать компромиссные решения.
«На Западе снижают ядерный порог, объясняя это тем, «что всё это нормально, можно применять тактическое ядерное оружие и ничего в этом такого нет». США говорят: ну вы там за океаном повоюйте в Европе, мы не против», — подчеркнул эксперт.
Позиция Вашингтона, по мнению политолога, повлияла на решение по ядерной доктрине, принятое в Москве. США, конечно, хотят дистанцироваться от действий Украины, однако Россия намерена считать нападением двух стран, если угрозы в её адрес звучат со стороны неядердной державы, за спиной которой стоит ядерная.
Эксперт обратил внимание, что после заявления об изменении ядерной доктрины России госсекретарь США Энтони Блинкен на Генассамблее ООН впервые сел и внимательно послушал выступление главы МИД Сергея Лаврова. Как отметил собеседник РИА «ФедералПресс», это указывает на готовность Штатов к диалогу.
Напомним, Владимир Путин ранее объявил об изменениях в ядерной доктрине России. В частности, расширен перечень стран и союзов, на которые будет действовать ядерное сдерживание. Кроме того, РФ оставляет за собой право на ядерный удар при угрозе безопасности Белоруссии. Также ядерный ответ может последовать за массированным авиаударом по территории нашей страны.