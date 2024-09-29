Придётся договариваться: Как решение Путина по ядерной доктрине России изменит ход СВО, объяснил военный эксперт

Решение президента Владимира Путина по изменению ядерной доктрины России повлияет на политику США по Украине, считает политолог и военный эксперт Андрей Кошкин. По его словам, теперь Штатам придётся договариваться с нашей страной и искать компромиссные решения.

«На Западе снижают ядерный порог, объясняя это тем, «что всё это нормально, можно применять тактическое ядерное оружие и ничего в этом такого нет». США говорят: ну вы там за океаном повоюйте в Европе, мы не против», — подчеркнул эксперт.

Позиция Вашингтона, по мнению политолога, повлияла на решение по ядерной доктрине, принятое в Москве. США, конечно, хотят дистанцироваться от действий Украины, однако Россия намерена считать нападением двух стран, если угрозы в её адрес звучат со стороны неядердной державы, за спиной которой стоит ядерная.