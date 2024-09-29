Лавров: Россия рассчитывает, что Запад услышал сигнал о новой ядерной доктрине

Все публичные заявления российского руководства, в том числе и анонс изменения ядерной доктрины, делаются с расчётом на то, что все заинтересованные державы услышат этот посыл и сделают выводы относительно возможных последствий своих дальнейших действий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так дипломат ответил на вопрос о ядерном сигнале России Западу в рамках пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что лакмусовой бумажкой в истории с доктриной станет решение союзников Киева по ударам вглубь России.