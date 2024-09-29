Лавров: Россия рассчитывает, что Запад услышал сигнал о новой ядерной доктрине
Все публичные заявления российского руководства, в том числе и анонс изменения ядерной доктрины, делаются с расчётом на то, что все заинтересованные державы услышат этот посыл и сделают выводы относительно возможных последствий своих дальнейших действий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Так дипломат ответил на вопрос о ядерном сигнале России Западу в рамках пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 79-й сессии ГА ООН. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что лакмусовой бумажкой в истории с доктриной станет решение союзников Киева по ударам вглубь России.
«Как они это понимают — не мне судить. Поймём, как они это понимают, в случае, когда станет окончательно ясно, дадут ли они Украине разрешение на дальнобойные орудия, тогда будет понятно, как они поняли то, что услышали», — добавил Лавров.
Грядущее обновление ядерной доктрины России президент Владимир Путин анонсировал 25 сентября на совещании с Совбезом. Решение Москвы внести правки в стратегический документ связано с агрессивной позицией Запада, пояснили в Кремле. Первые комментарии союзников Киева на этот счёт не отличились внятностью, затем в адрес РФ прозвучали отчаянные обвинения, а потом за рубежом и вовсе заговорили о страхе перед ядерной державой.
Telegram / МИД России