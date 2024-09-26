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26 сентября, 18:51

«Это не нужно комментировать»: Немецкий министр не смог внятно высказаться о новой ядерной доктрине России

Писториус: Новая ядерная доктрина России не отразится на политике Германии

Решение Москвы скорректировать Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания никак не повлияет на внешнеполитический курс Германии и её союзников по Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идём своим путём, мы делаем то, что считаем правильным», — сумбурно ответил глава военного ведомства на пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом.

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Российский лидер Владимир Путин объявил об обновлении ядерной доктрины страны 25 сентября на совещании с членами Совета безопасности РФ. Документ будет дополнен уточнёнными условиями применения ЯО, а список стран, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, — расширен. В Кремле уточнили, что решение Москвы скорректировать стратегическую доктрину является своеобразным предупреждением Западу.

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Flickr / Bundeswehr

Илья Пушкарев
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