«Это не нужно комментировать»: Немецкий министр не смог внятно высказаться о новой ядерной доктрине России
Писториус: Новая ядерная доктрина России не отразится на политике Германии
Решение Москвы скорректировать Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания никак не повлияет на внешнеполитический курс Германии и её союзников по Североатлантическому альянсу. Такое заявление сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.
«Это вообще не нужно комментировать. Завтра будет что-нибудь другое. Мы идём своим путём, мы делаем то, что считаем правильным», — сумбурно ответил глава военного ведомства на пресс-конференции с литовским коллегой Лауринасом Касчюнасом.
Российский лидер Владимир Путин объявил об обновлении ядерной доктрины страны 25 сентября на совещании с членами Совета безопасности РФ. Документ будет дополнен уточнёнными условиями применения ЯО, а список стран, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, — расширен. В Кремле уточнили, что решение Москвы скорректировать стратегическую доктрину является своеобразным предупреждением Западу.
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