«Это нужно считать сигналом»: В Кремле объяснили, почему Россия обновила ядерную доктрину
Песков назвал обновление ядерной доктрины предупреждением Западу
Обновление ядерной доктрины России нужно считать определённым сигналом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причём необязательно ядерными.
Представитель Кремля также не стал раскрывать, обсуждалась ли при корректировке ядерной доктрины возможность отказаться от моратория на ядерные испытания.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин рассказал, как теперь будет выглядеть изменённая ядерная доктрина России. Документ предполагает расширение количества стран и альянсов, на которые будет распространяться ядерное сдерживание. Кроме того, российский лидер заявил, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории.
Life.ru