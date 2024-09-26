Ударит или не ударит: Будет ли Россия использовать ядерное оружие — что думает об этом Запад Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — почему Запад гадает, ударит или не ударит Россия ядерными ракетами, и до чего это может довести — в обзоре западных СМИ. 26 сентября, 15:34 Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс». Обложка © Пресс-служба Минобороны РФ

«Пока Зеленский призывает мировое сообщество сосредоточиться на Украине, Путин бряцает ядерным оружием». Именно так влиятельная американская газета The New York Times отреагировала на новую ядерную доктрину России, в которой появились новые причины для ядерной бомбардировки давно напрашивающейся на это Украины и даже Запада. Например, российские ракеты могут полететь после запуска ракет или даже беспилотников с территории, подконтрольной киевскому режиму.

Изменения в ядерной доктрине России ожидаемы

Правда, решение об изменении ядерной доктрины было приурочено не к перформансу Зеленского в ООН (много чести), а к куда более важному процессу. «Решение об изменении официальной ядерной доктрины России является ответом Кремля на обсуждение в США и Великобритании вопроса о том, давать ли Украине разрешение на запуск обычных западных ракет по России», — пишет Reuters. А если быть конкретным, то не по России, а по «каноническим» российским территориям. Здесь, конечно, у многих возникает вопрос: а чем «канонические» российские территории с юридической точки зрения отличаются от новых? Почему по новым бить можно, а по старым нельзя?

На самом деле бить нельзя ни по тем, ни по другим. Но в конкретном случае российский президент оценивает не только действия, но и мотивы противника. Если США и Великобритания дают разрешение на удары своим высокоточным оружием (то есть тем, которое они наводят и которым, по сути, они управляют) по той территории России, которую они же сами признают российской, значит, они целенаправленно атакуют Россию. Не защищают Украину, не помогают ей «деоккупировать» территории — нет, именно нападают на Россию. Совершают акт агрессии, на который Москва обязана отвечать всеми способами — вплоть до ядерного гриба над тем же Лондоном.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

И нельзя сказать, что для Запада эта позиция России оказалась сюрпризом. Владимир Путин в таких вопросах пытается быть в хорошем смысле предсказуемым. То есть сначала предостерегает Запад от каких-то шагов, затем предупреждает о последствиях — и лишь после того, как «партнёры» не понимают по-хорошему, эти последствия для них оформляет.

«Последние комментарии России об изменении своей ядерной доктрины не стали неожиданностью — Москва уже несколько месяцев намекает, что вносит изменения в свою официальную позицию по вопросу применения ядерного оружия», — отмечает CNBC. Правда, Москва не намекает, а прямым текстом говорит: и Владимир Путин, и бывший президент Дмитрий Медведев, и спикер Госдумы Вячеслав Володин прямым текстом говорили о том, что будут рассматривать выдачу разрешения как вступление в войну.

Именно поэтому как минимум последние недели западные СМИ как-то резко протрезвели в вопросе выдачи Киеву разрешения на удары по России. В то время как европейские функционеры (политиками их язык не поворачивается назвать) вовсю поддерживали украинскую линию «дай-дай» и давили на Байдена, американцы стали писать тексты из серии «а может, не надо, а может, Путин серьёзно ударит?». И сейчас, анонсировав изменения в ядерной доктрине, российский президент чётко дал понять: да, ударит. Например, по Украине (чьи погранпереходы с Западом, тоннели, заглублённые склады давно приглашают в гости российское тактическое ядерное оружие).

«Путин не упомянул Украину напрямую, но заявил, что внесение изменений в доктрину необходимо ввиду стремительно меняющейся глобальной обстановки, которая создала новые угрозы и риски для России», — пишет Al Jazeera. Но может ударить и по Западу — по странам, которые на сегодняшний день являются самыми большими ястребами в украинском вопросе.

Запад всё ещё не верит. Или верит?

И если та же Польша (при всей её ненависти к России) начинает что-то понимать и активно скандалит с Украиной в вопросах исторической памяти, то Великобритания продолжает требовать эскалации конфликта и уламывает Байдена хотя бы не мешать ей бить британскими же ракетами Storm Shadow по российской территории. И сейчас Запад активно переваривает российские ядерные инновации. Включает ядерную ромашку, то есть пытается угадать: это риторика или намерения.

«Как всегда, вопрос в том, является ли это очередной риторикой со стороны России, или эти угрозы реальны?» — задаётся вопросом Sky News. И пытается убеждать своих читателей в том, что скорее риторика. «Это не первый раз, когда Владимир Путин разыгрывает ядерную карту. На самом деле он размахивал ею так часто в последние месяцы, что она, похоже, теряет свою силу. Запад перешёл красные линии без каких-либо последствий — сначала поставив Украине ракеты, затем боевые танки, а совсем недавно и истребители F-16», — пишет издание. И заключает, что президент США Джо Байден и британский премьер Кир Стармер должны это выяснить.

Не должны. Уже выяснили. Оба понимают, что Путин настроен серьёзно. И если британскому премьеру эта серьёзность никак не мешает просить ракеты (британцы искренне уверены, что бить будут не по ним, а по Украине, что вызовет ещё больший хаос в Европе, на котором Британия столетиями умела наживаться), то Байден придерживается иной точки зрения. Он понимает: в конечном итоге ракеты могут прилететь не только по Львову, но и по Вашингтону. Поэтому, как верно отмечает The Washington Post, «Байден жёстко выступает против использования ракет ATACMS большой дальности на российской территории».

В результате мы оказались в ситуации, когда старый больной человек в Овальном кабинете понимает Путина гораздо лучше, чем его молодые коллеги в Европе и тем более на Украине. И от этого старого больного человека сейчас зависит судьба не только американского, но и всего мира.

Авторы Геворг Мирзаян